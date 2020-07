La mission Hope des Emirats Arabes Unis sur Mars en photos

Mars ‘Hope’: la 1ère sonde interplanétaire des EAU entrera dans l’histoire Les missions sur Mars les plus audacieuses de tous les temps

Cliquez sur cette galerie Space.com pour savoir pourquoi le pays arabe s’est lancé dans une mission si audacieuse et ce que cela signifie pour les communautés scientifiques, d’ingénierie et d’éducation du pays.

Également connue sous le nom de Emirates Mars Mission, Hope est un orbiteur conçu pour passer une année martienne (deux années terrestres) à regarder l’atmosphère de la planète rouge, étudiant comment elle s’est érodée au fil du temps jusqu’à ce que Mars ne puisse plus héberger d’eau liquide à la surface.

C’est la première fois qu’une nation arabe tente une mission sur la planète rouge, et le développement s’est produit rapidement lorsque les dirigeants des EAU ont envisagé pour la première fois un orbite sur Mars en 2014.

Aller sur Mars était censé propulser l’industrie technologique du pays vers de grands sommets et aussi créer une communauté scientifique planétaire dans une région où il n’y en avait pratiquement pas avant la mission.

Les Émirats arabes unis ont décidé de développer leurs propres technologies de construction de vaisseaux spatiaux – comme la construction du «bus» de Hope, ou la principale composante structurelle de cette image – pour diversifier les industries du pays.

Le pays est largement construit sur les revenus pétroliers et cherche à créer d’autres flux de revenus en plus de celui-ci, et il espère que la mission Mars contribuera à stimuler le développement technologique dans d’autres secteurs, tels que l’électronique.