Marco Reus parle de son énergie positive et de la mentalité de Dortmund

Marco Reus est ravi de faire à nouveau partie de l’équipe du Borussia Dortmund. Le joueur de 31 ans a également parlé de ses qualités de retour et de la mentalité de Dortmund.

« Je suis très heureux d’être de retour. J’apprécie vraiment ça », a déclaré Reus dans une interview menée par Patrick Owomoyela à « Erstma’n Käffken » de Melitta.

Par conséquent, Reus ne se plaint pas des nombreux jeux auxquels BVB devra jouer dans les semaines à venir. Il y a encore huit matchs au programme avant Noël.

« Nous avons beaucoup de semaines en anglais, beaucoup de matchs, j’ai hâte d’y être. C’est la meilleure façon de jouer au football », a déclaré l’international allemand à 44 reprises.

Il puise son énergie positive simplement du fait que « j’aime être sur le terrain, être là avec l’équipe, m’entraîner et bien sûr réussir. C’est ce que vous aspirez et espérez chaque jour de match, que vous quittez le terrain en tant que gagnant. «

Reus: je me bats pour réussir tous les jours

Il lutte chaque jour pour réussir et être en bonne santé, selon le joueur offensif. La mentalité de Dortmund, qu’il connaît exactement en tant que natif de Dortmund, l’aide.

« N’abandonnez pas le travail, le travail. Ne vous plaignez pas quand ça devient difficile, mais pour être autonome. Si vous voulez quelque chose, alors vous passez par là. Cela correspond à la mentalité à Dortmund et en particulier dans celui-ci. Club », a déclaré Reus.

Cela implique également, soulignaient les footballeurs allemands en 2012 et 2019, d’emprunter des voies nouvelles et différentes: « Et puis d’emprunter cette voie en continu, quel qu’en soit le coût ».