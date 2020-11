La publicité de Johnny Depp lors de la finale du «  Great British Bake Off  » suscite des plaintes

Les fans de l’émission britannique à succès «The Great British Bake Off» ont été surpris lors de la finale de cette semaine de voir une publicité de Cologne mettant en vedette Johnny Depp, quelques semaines à peine après avoir perdu une affaire de diffamation dans laquelle un juge a statué que les accusations de «batteur de femme» de son ex , Amber Heard, étaient «essentiellement vrais».

« Nous avons reçu un total de 11 plaintes concernant cette publicité », a déclaré un porte-parole de la Advertising Standards Authority au Guardian, « les plaignants estimant que Johnny Depp ne devrait pas figurer dans l’annonce en raison de détails concernant son récent procès. »

Depp est l’égérie de Sauvage, un parfum de Dior, depuis 2015.

Alors que certains se sont plaints, Depp n’est pas sans sa part de fans fidèles – dont beaucoup ont exprimé leur soutien à l’ancienne star de «Fantastic Beasts», en particulier en ce qui concerne la publicité Dior.

«Le fait que la publicité de Johnny Depp Sauvage soit toujours diffusée me rend très heureux», a écrit un fan. Un autre ajoutée, «Bravo @Dior pour ne pas avoir laissé tomber Johnny Depp pour votre parfum #Sauvage. Il était temps qu’il obtienne une sorte de soutien public.

Un autre l’a résumé directement en tweetant: «Le moyen de soutenir Johnny Depp est de continuer à diffuser, d’acheter ses films. Achetez également SAUVAGE et gardez-le best-seller. #JusticeForJohnnyDepp. »

Un juge a statué contre Depp le 2 novembre, et plus tôt cette semaine, l’acteur a subi une autre perte lorsqu’il a été condamné à payer 845 450 $ en frais de justice à The Sun.

Depp avait poursuivi le Sun pour diffamation pour une histoire d’août 2018 qui qualifiait la star de «batteuse de femme» dans sa relation avec désormais l’ex-épouse Amber Heard. Plus tôt ce mois-ci, le juge Andrew Nicol a déclaré que le rédacteur en chef de News Group Newspapers et de Sun, Dan Wootton, avait prouvé que l’histoire du tabloïd était «substantiellement vraie». Sa décision a conclu: «J’ai conclu que la grande majorité des agressions présumées de Mme Heard par M. Depp ont été prouvées au civil.»

Suite à la décision du juge, Depp a été contraint de quitter Warner Bros. ‘ «Bêtes fantastiques 3.» Mads Mikkelsen a été annoncé comme son remplaçant.