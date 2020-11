Albert Fish: Cannibal tueur en série qui mangeait des enfants et écrivait à leurs parents à ce sujet (The Brooklyn Vampire)

Les gens | 28 novembre 2020

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Albert Fish était un homme gris vivant dans un monde gris. Connu sous le nom de Brooklyn Vampire, il était un cannibale, Barbe bleue réelle et prédateur enfant qui a créé le modèle pour le boogeyman. Non rassasié par l’infanticide, Fish trouva un malheureux plaisir à raconter aux parents de ses victimes exactement comment leurs enfants étaient morts. La vie et les crimes d’Albert Fish sont pleins de dépravation pure et simple, et une fois que vous aurez passé du temps avec ce monstre réel, vous ne serez plus jamais le même.

Un monstre est né

Le 19 mai 1870, Albert Fish est né à Washington, DC dans des circonstances loin d’être idéales. De nombreux membres de la famille de Fish souffraient de maladie mentale, y compris un oncle qui avait reçu un diagnostic de manie et une mère qui souffrait régulièrement d’hallucinations visuelles. Lorsque Fish avait cinq ans, son père âgé est décédé, laissant Fish et ses trois frères et sœurs sans personne d’autre que leur mère en difficulté pour s’occuper d’eux.

Par conséquent, elle les a laissés à l’État, et pendant son temps dans divers orphelinats de New York, Fish était régulièrement battu par ses gardiens. Quand ils en ont eu assez d’agresser les enfants, ils les ont retournés les uns contre les autres. Fish a attribué à ces expériences le fait de déformer ses sens de la douleur et du plaisir. En 1880, alors que Fish avait 10 ans, sa mère le sortit de l’orphelinat et le ramena à la maison, mais il était déjà trop loin.

(Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Masochisme et mariage

Normalcy a échappé à Fish après son séjour à l’orphelinat. À l’âge de 12 ans, il entame une étrange relation sexuelle avec un garçon télégraphique qui a initié le jeune Albert au concept du jeu d’urine et d’excréments. Autant Fish se réjouissait de ces poursuites, autant il préférait l’auto-mutilation à tout. Dans son adolescence, il passait son temps libre à se fesser avec une pagaie cloutée et à se coincer des aiguilles dans ses parties génitales et son abdomen. Lorsque Fish est retourné à New York après son 20e anniversaire, son convoitise sadique est devenu incontrôlable. Il a passé une brève période en tant que travailleur du sexe, mais seulement pour rencontrer d’autres jeunes hommes à torturer chez lui. avec sa pagaie cloutée.

À l’âge de 28 ans, quelque chose de remarquable s’est produit: Albert Fish s’est marié. Après que sa mère l’ait présenté à Anna Mary Hoffman, une femme de neuf ans sa cadette, les deux sont tombés amoureux de quelque chose comme l’amour et Fish a engendré six enfants: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John et Henry Fish. Tout au long de leur vie, les enfants de Fish étaient convaincus que leur père ne leur avait jamais fait de mal, mais il a continué d’agresser et d’agresser des enfants tout en jouant le rôle du père de famille.

Après environ sept ans du mariage, les hallucinations visuelles et auditives de Fish ainsi que son penchant croissant pour le sadomasochisme se sont avérés trop pour Hoffman, qui a quitté Fish pour un autre homme. Il semble que son mariage était le dernier lien de Fish avec le monde réel. Peu de temps après le départ de Hoffman, Fish a commencé à manger de la viande crue et à inviter ses enfants à participer à ses fêtes, en particulier lorsque la lune était pleine.

(Auteur inconnu)

Thomas Kedden et Grace Budd

En 1910, le poisson rencontré Thomas Kedden en travaillant en tant que peintre à travers la Nouvelle-Angleterre. Kedden était peut-être intellectuellement handicapé, bien qu’il ne soit pas clair si Fish a fabriqué ce détail pour aggraver l’histoire, comme il était connu pour le faire. Quoi qu’il en soit, tLes deux hommes sont entrés dans une relation abusive qui a commencé lorsque Fish a enfermé Kedden dans un bâtiment abandonné et s’est terminée lorsqu’il a sectionné la moitié du pénis de Kedden et a laissé l’homme 10 $ pour ses problèmes quelques semaines plus tard. Fish a dit à propos du crime brutal: « Je n’oublierai jamais son cri ou le regard qu’il m’a lancé. »

Fish a affirmé qu’en 1919, Dieu a commencé à lui parler, lui ordonnant de céder à ses désirs les plus vils. Il avait initialement l’intention de cibler un orphelin, pensant qu’ils ne manqueraient pas, mais il a rapidement changé d’avis après avoir engagé le jeune Edward Budd pour «travailler» pour lui dans sa maison de campagne. Utilisant le nom de Frank Howard, Fish rencontra la famille Budd chez eux à Manhattan et proposa à leur fils du travail dans le nord de l’État, mais pendant qu’Edward se demandait s’il voulait travailler pour un vieil homme gris au milieu de nulle part, Fish remarqua la jeune sœur d’Edward. , La grâce. Il a demandé à emmener Grace à la fête d’anniversaire de sa nièce, et pour une raison quelconque, la famille a dit oui.

Ils n’ont jamais revu leur fille. Fish a emmené Grace Budd à la maison qu’il avait l’intention d’utiliser comme chambre de torture d’Edward, où il lui a demandé de cueillir des fleurs pendant qu’il se déshabillait et l’attendait à l’intérieur. Nous le savons parce que Poisson tout écrit dans sa lettre au père de Budd, où il a également détaillé comment il avait étranglé la fille à mort alors qu’elle avait lutté pour se libérer puis « la couper en petit des morceaux pour que je puisse emporter la viande dans ma chambre, la cuisiner et la manger », une tâche qui lui a pris neuf jours.

(RavenWolf Films / Wikimedia Commons)

Conviction et mort

L’engagement envers l’horreur qui a conduit Fish à écrire la lettre à la famille Budd a fini par être ce qui l’a fait tomber. La lettre a été écrite sur du papier à lettres de la New York Private Chauffeur’s Benevolent Association, dont la police a découvert qu’elle avait été laissée par un concierge de l’entreprise dans une pension où Fish avait également réservé une chambre. Quand ils ont approché Fish, il s’est abandonné instantanément, trop disposé à divulguer les détails sanglants de ses crimes. Il a affirmé avoir tué et mangé des dizaines d’enfants, mais la police n’a jamais retrouvé la preuve de plus de deux victimes supplémentaires. Après l’avoir lié à le meurtre d’un garçon de quatre ans nommé Billy Gaffney qui a disparu le 11 février 1927, Poisson a dit de la mort du garçon:

J’ai pris des outils, un bon gros chat aux neuf queues. Fait maison. Poignée courte. Coupez une de mes ceintures en deux, coupez ces moitiés en six bandes d’environ huit pouces de long. J’ai fouetté son derrière nu jusqu’à ce que le sang coule de ses jambes. Je lui ai coupé les oreilles – le nez – lui ai coupé la bouche d’une oreille à l’autre. Lui a arraché les yeux. Il était mort alors. J’ai mis le couteau dans son ventre et j’ai tenu ma bouche contre son corps et j’ai bu son sang.

Le seul autre meurtre auquel Fish était définitivement lié était un garçon nommé Francis McDonnell, dont le corps a été retrouvé dans les bois de Staten Island, étranglé par ses bretelles. Fish a affirmé plus tard qu’il prévoyait de démembrer le garçon, mais qu’il s’est enfui lorsqu’il a cru entendre quelqu’un s’approcher.

Poisson est allé au procès le 11 mars 1935 et a plaidé innocent pour cause de folie, expliquant qu’il entendait des voix et avait des hallucinations visuelles. L’ensemble du procès a duré 10 jours et, quelles que soient ses allégations de folie, il a été condamné à mort par chaise électrique. En attendant son sort à Sing-Sing, Fish a écrit une sorte de mémoire qui comprenait des comptes rendus de première main de ses crimes et l’affirmation extrêmement improbable selon laquelle il « a eu un enfant dans chaque état ». Les mémoires ont jamais été libéré. « Je ne le montrerai jamais à personne, » hest l’avocat, Jack Dempsey, a déclaré. «C’était la série d’obscénités la plus sale que j’aie jamais lue.» Fish a été exécuté le 16 janvier 1936.