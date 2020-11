Manchester United, Angleterre, le grand Bobby Charlton est atteint de démence – Football

Le grand Bobby Charlton de Manchester United et d’Angleterre a reçu un diagnostic de démence. « Tout le monde à Manchester United est attristé que cette terrible maladie ait affligé Sir Bobby Charlton et nous continuons d’offrir notre amour et notre soutien à Sir Bobby et à sa famille », a déclaré United dimanche dans un communiqué. L’annonce est intervenue deux jours après que Nobby Stiles, qui a remporté la Coupe du monde 1966 et la Coupe d’Europe 1968 en tant que coéquipier de Charlton, est décédé après sa propre bataille contre la maladie.

En juillet, le frère de Bobby et compatriote vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre, Jack, est également décédé après avoir reçu un diagnostic de démence. Charlton, 83 ans, a détenu le record de buts de l’Angleterre de 49 jusqu’à ce qu’il soit battu par Wayne Rooney. L’attaquant a également pris son record de United en éclipsant les 249 buts marqués par Charlton pour le club.

«Un autre héros de notre équipe gagnante de la Coupe du monde 1966 a été diagnostiqué avec la démence. Peut-être le plus grand de tous, @SirBobby. C’est à la fois très triste et profondément préoccupant », a tweeté l’ancien attaquant anglais Gary Lineker.

Charlton a survécu à la catastrophe aérienne de Munich en 1958 qui a tué huit coéquipiers de United et a participé à la reconstruction du club, marquant deux fois lors de la victoire finale de la Coupe d’Europe 1968 contre Benfica.

