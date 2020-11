Voici le village de Springvale de Genshin Impact dans Les Sims 4

in

Genshin Impact a quelques belles villes et villages, et maintenant vous pouvez en ajouter un à votre collection dans Les Sims 4. Un joueur a rendu le village de Springvale du jeu gratuit disponible gratuitement, vous pouvez donc insérer vos sims dans un jeu d’anime fait maison.

Fabriqué par Pamcat, le créateur des Sims 4, le petit township est composé de quatre maisons entourant un moulin à vent, le tout posé sur une plaine tranquille, entourée de prairies et d’arbres à perte de vue. L’architecture correspond parfaitement à la conception fantastique historique de Teyvat, un doux mélange de bois et de pierre, des bâtiments complétés par des clôtures légères, avec un étang bleu clair devant le moulin à vent.

Bien qu’il ressemble, et soit fonctionnellement, à un quartier, il ne s’agit en fait que d’un terrain de 64 × 64 avec plusieurs bâtiments. Tout comme à Genshin Impact, la région est idéale pour cueillir des champignons et vous pouvez visiter les Seelies dans leurs maisons respectives. Les maisons peuvent être habitées et ont des équipements de base, mais méfiez-vous de la surpopulation car elles sont assez petites.

Heureusement, si cela vous intéresse, Les Sims 4 est gratuit sur Steam pour ce week-end, et vous pouvez l’obtenir avec une réduction importante jusqu’à la mi-novembre. Vous pouvez télécharger le village de Springvale ici.

