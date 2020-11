Critique d’Amazon Echo Dot (4e génération): un peu mieux, un peu pire

Amazon Echo Dot (quatrième génération)

L’Echo Dot de quatrième génération fait deux pas en avant et un pas en arrière. Par rapport au modèle qu’il remplace, la qualité sonore et la connectivité se sont améliorées et le design se démarque définitivement. Cependant, la conception mise à jour n’est pas aussi polyvalente dans les options de montage et les boutons matériels sont beaucoup plus difficiles à atteindre.