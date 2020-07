L’Inter Milan prépare apparemment un méga-contrat pour Barca-Star

L’Inter Milan tente probablement d’attirer la star du Barca Lionel Messi (33 ans) en Italie l’été prochain. Cela rapporte le Gazzetta dello Sport. Pour cela, les responsables préparent apparemment un contrat prévoyant un salaire de 260 millions d’euros et dépasserait même le contrat de Cristiano Ronaldo.

L’Inter ne voudrait pas signer l’Argentin avant 2021, date à laquelle son contrat expirera à Barcelone et aucun frais de transfert ne serait dû. Les Nerazzurri veulent alors proposer à Messi un contrat de quatre ans avec un salaire brut de 65 millions d’euros par an, Ronaldo ne perçoit « que » environ 58 millions d’euros à Turin.

Avec ce transfert spectaculaire, le groupe chinois Suning, qui a acquis 70% des parts du club en 2016, espère une augmentation supplémentaire de la popularité des clubs et des entreprises et une augmentation des revenus marketing. Plus récemment, le propriétaire a fait sensation en faisant projeter une photo de Messi dans le maillot de l’Inter sur la cathédrale de Milan.

Inter-Managing Director sur le changement de Messi: « Utopia »

Les rumeurs de changement prenaient déjà de la vitesse quand on a appris que le père de Messi, Jorge, avait acheté une propriété à Milan. L’ancien président Massimo Morattti a également pris note de ceci: «Parfois, les rêves deviennent réalité. J’espère que le fait que papa ait acheté une maison près de l’Inter Stadium signifie quelque chose. Il marcherait pour signer le contrat». il a dit au journal italien Corriere dello Sport.

Les officiels actuels, en revanche, étaient beaucoup plus pessimistes: « Il est plus facile de déplacer la cathédrale de Milan que d’amener Messi à Milan », a déclaré mardi l’entraîneur Antonio Conte après la victoire contre Naples (VIDEO: ici vous pouvez voir les temps forts) . Le directeur général Giuseppe Marotta évoque un changement Ciel comme une « utopie », car: « Aucun club italien ne peut le signer aujourd’hui, ce n’est absolument pas notre objectif ».