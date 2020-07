Comment le manager a défendu l’objectif annoncé de Leeds United cette année – .

Mike Hewitt / Getty Images

Leeds United ferait partie des clubs intéressés par Brighton et l’ailier de Hove Albion, Solly March.

Selon 90min, Leeds, Newcastle United et Everton sont tous intéressés à signer en mars de Brighton dans la fenêtre de transfert d’été.

Les Blancs, qui joueront en Premier League la saison prochaine après avoir remporté une promotion automatique du championnat, auraient exprimé leur intérêt pour l’ailier de 26 ans.

Le joueur de 26 ans – qui est un joueur très polyvalent et peut occuper un certain nombre de postes au milieu de terrain, comme le montre WhoScored – est dans les livres de Brighton depuis 2011, et bien qu’il ait progressé admirablement, son rôle dans le équipe a diminué récemment.

Mars a raté les meilleures chances de Brighton contre Crystal Palace et Wolverhampton Wanderers cette saison, mais le manager Graham Potters l’a défendu en faisant référence à la superstar de Barcelone Lionel Messi.

Si CHAQUE saison avait un barrage en Ligue des champions

mariée

623502

Si CHAQUE saison avait un barrage en Ligue des champions

/static/uploads/2020/07/611594_t_1596041519.jpg

611594

centre

Potter a déclaré à l’Argus le 24 mars 2020: «La chose la plus difficile dans le football est de marquer. Même Messi manque. C’est comme ça, mais les gens ne s’en souviennent pas tellement.

«C’est le défi. Nous essayons d’aider plus et d’obtenir de meilleures chances, puis vous devez soutenir l’individu. Continuez à travailler et vous avez un peu de chance. Cela change votre chemin et les choses commencent à devenir beaucoup plus faciles.

«La performance de Solly a été solide au cours des derniers matchs. Il a aidé l’équipe, il a contribué à certains moments, il menace derrière leur ligne de fond. Il a fait ce que nous lui avons demandé de faire et nous avons été satisfaits de lui.

Simon Stacpoole / Hors-jeu / Getty Images

Statistiques

Selon WhoScored, March a fait 11 départs et huit matches de remplacement en Premier League pour Brighton la saison dernière, fournissant une aide dans le processus.

Au cours de la campagne 2018-19, March a marqué un but et fourni cinq passes décisives en 35 matches de championnat, tandis qu’en 2017-2018, l’ailier a marqué un but et fourni une passe en 36 matchs de championnat, selon WhoScored.

Mike Hewitt / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: Leeds a de grands espoirs de gagner la course pour signer Joe Gelhardt

Partager : Tweet