Comment le mystère de l’origine des pierres de Sarsen a finalement été résolu alors que des questions subsistent sur le transport

Stonehenge, icône de la préhistoire européenne qui attire plus d’un million de visiteurs par an, est rarement hors de l’actualité. Pourtant, étonnamment, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à ce sujet. Trouver les sources des pierres utilisées pour construire le monument est une question fondamentale qui a tourmenté les antiquaires et les archéologues pendant plus de quatre siècles.Notre équipe interdisciplinaire, comprenant des chercheurs de quatre universités britanniques (Brighton, Bournemouth, Reading et UCL) et English Heritage, a a utilisé une nouvelle approche géochimique pour examiner les grosses pierres «sarsen» à Stonehenge. Nos résultats confirment que les Marlborough Downs à proximité étaient la région d’origine des sarsens, mais identifient également une zone spécifique comme l’endroit le plus probable d’où les pierres ont été obtenues.David Nash, Université de Brighton et Timothy Darvill, Université de Bournemouth Le bruit Deux principaux types de pierre sont présents à Stonehenge: le grès sarsen pour la charpente massive de pierres dressées coiffée de linteaux horizontaux; et un mélange de roches ignées et de grès collectivement connus sous le nom de «pierres bleues» pour les éléments plus petits de la zone centrale.À l’intérieur du cercle sarsen (Photo: James Davies / English Heritage) Des recherches au cours de la dernière décennie ont confirmé que les pierres bleues ignées ont été apportées à Stonehenge depuis les collines de Preseli dans le Pembrokeshire, à plus de 200 km à l’ouest. Les grès ont été suivis jusqu’à l’est du Pays de Galles bien que les affleurements exacts n’aient pas encore été trouvés. Cependant, les origines des pierres sarsen sont restées jusqu’à présent un mystère.Stonehenge est un monument complexe et de longue durée construit en cinq phases principales. Le plus ancien, daté d’environ 3000 avant JC, comprenait une enceinte circulaire d’environ 100 m de diamètre délimitée par une banque et un fossé extérieur. À l’intérieur se trouvaient diverses structures en pierre et en bois, et de nombreuses sépultures de crémation.Les structures sarsen visibles aujourd’hui ont été érigées vers 2500 avant JC et comprenaient cinq trilithons (les structures en forme de porte formées de deux montants reliés par un linteau) entourés d’un cercle de 30 autres montants. liés par des linteaux. Les trilithons étaient disposés dans une formation en fer à cheval avec son axe principal aligné sur le soleil levant du milieu de l’été au nord-est et le soleil couchant au milieu de l’hiver au sud-ouest. En savoir plus Pourquoi et comment Stonehenge a-t-il été construit? Les théories sur les anciens architectes ont expliqué, après la découverte des pierres sarsen Localisation de la source sarsen La sagesse conventionnelle soutient que les sarsens ont été amenés à Stonehenge depuis les Marlborough Downs, à environ 30 km au nord, la zone la plus proche avec des dispersions substantielles de gros rochers sarsens. Cependant, les Marlborough Downs sont vastes et une plus grande précision est nécessaire pour comprendre comment les peuples préhistoriques ont utilisé le paysage et ses ressources. Nos recherches ont identifié ce que l’on pourrait appeler «l’empreinte géochimique» des sarsens de Stonehenge. Nous avons commencé par analyser la géochimie des 52 sarsens restants à Stonehenge (28 de ceux présents à l’origine sont maintenant manquants, ayant été retirés il y a longtemps). Cette phase du travail impliquait l’utilisation d’une technologie non destructive appelée spectrométrie de fluorescence X portable ( PXRF). La réalisation des analyses PXRF nécessitait un accès au monument lorsqu’il était fermé aux visiteurs et comprenait plusieurs équipes de nuit et un matin tôt pour analyser les pierres du linteau d’une tour d’échafaudage mobile. La collecte de données n’est jamais facile! La plupart des sarsens avaient la même signature chimique (Photo: David Nash, Université de Brighton, auteur fourni) L’analyse des données PXRF a montré que la géochimie de la plupart des pierres à Stonehenge était très cohérente, et seulement deux sarsens (pierres 26 et 160) avaient une signature chimique statistiquement différente. Ce fut un résultat intéressant car il suggérait que nous recherchions une seule source principale. Puis vint un grand coup de chance. Nous avons pu analyser trois petits échantillons qui avaient été prélevés sur l’une des pierres en 1958, la pierre 58, faisant partie du groupe des sarsens avec une chimie cohérente. L’utilisation d’une méthode connue sous le nom de spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) a donné une empreinte géochimique à haute résolution pour le Stonehenge sarsen. Comme tous les bons détectives, nous pourrions maintenant comparer notre empreinte digitale avec celles des sources potentielles. David Nash examinant le noyau de Stone 58 (Photo: Sam Frost / English Heritage) Les blocs Sarsen se trouvent largement dispersés dans le sud de la Grande-Bretagne, largement au sud d’une ligne du Devon à Norfolk. Nous avons échantillonné des pierres de 20 zones, dont six dans les Marlborough Downs, et les avons analysées à l’aide de l’ICP-MS.La comparaison de la signature géochimique de Stone 58 avec nos données résultantes n’a révélé qu’une seule correspondance chimique directe: la zone connue sous le nom de West Woods au sud. à l’ouest de Marlborough. Nous pourrions donc conclure que la plupart des sarsens de Stonehenge provenaient de West Wood. Nos résultats identifient non seulement une source spécifique pour la plupart des sarsens utilisés pour construire Stonehenge, mais ouvrent également le débat sur de nombreuses questions connexes. Les chercheurs ont déjà suggéré plusieurs itinéraires par lesquels les sarsens auraient pu être transportés jusqu’à Stonehenge, sans vraiment savoir d’où ils venaient.Beaucoup de mystères subsistent (Photo: Andre Pattenden / English Heritage) Maintenant, ils peuvent être revisités car nous apprécions mieux l’effort de déplacement des rochers aussi longs que 9 m et pesant plus de 30 tonnes sur 25 km à travers le paysage vallonné de la plaine de Salisbury. On peut ressentir la douleur des Néolithiques qui ont participé à cet effort collectif et réfléchir à la façon dont ils ont géré une telle tâche herculéenne. On peut aussi se demander ce qu’il y avait de spécial sur les plateaux de West Woods et ses sarsens. Est-ce simplement leur forme et leur taille qui ont attiré l’attention? Ou y avait-il une raison plus profonde enracinée dans les croyances et les identités des personnes qui ont construit Stonehenge? Révéler que toutes les pierres provenaient d'une seule source principale est également important et concorde avec la preuve que les sarsens ont tous été érigés à une grande partie du en même temps. Mais qu'en est-il des deux sarsens dont les empreintes digitales diffèrent de la source principale? D'où viennent-ils? La quête continue, et les questions ne cessent de venir.

