Ligue des champions – tous les clubs en forme vérifient avant le redémarrage: l’avantage du FC Bayern malgré la pause?

Après une pause de 13 jours, le double vainqueur du FC Bayern a commencé à se préparer pour la phase cruciale de la Ligue des champions. Il en va de même pour le RB Leipzig, déjà qualifié pour les quarts de finale. Mais où se situent les représentants allemands en comparaison internationale? La vérification des formulaires avant le redémarrage du CL le 7 août.

Outre Leipzig, l’Atalanta Bergame, l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Les quatre participants restants doivent encore être déterminés.

En Espagne, la saison s’est terminée le week-end dernier. Alors que les équipes anglaise et italienne collectent encore beaucoup de pratique de jeu, la saison est terminée depuis longtemps pour le PSG, Lyon, Leipzig et le Bayern. Un inconvénient évident – ou pas?

FC Bayern (huitièmes de finale retour le 8 août contre Chelsea, match aller 3-0)

Aucun club européen de premier plan n’est aussi en forme que le Bayern: depuis la victoire 0-0 contre Leipzig le 9 février, l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick a remporté 17 matchs de compétition consécutifs. Contrairement à la plupart des rivaux pour le titre CL, l’équipe est maintenant déchirée. Un désavantage?

Selon le scientifique du sport Oliver Faude, le FC Bayern est bien équipé pour la chasse au triple rien qu’à cause de la pause. « Le Bayern a joué de manière intensive pendant un mois et demi, a maintenant eu une petite phase de régénération. Cela pourrait être un avantage: les joueurs blessés et fatigués ont pu se régénérer », a déclaré Faude Buzzer sportif.

La nouvelle équipe Leroy Sane, Tanguy Nianzou et Alexander Nübel a rejoint le reste de l’équipe lundi. Cependant, ils ne sont éligibles que pour la nouvelle saison – contrairement à Niklas Süle, qui a continué à travailler sur son retour après la rupture du ligament croisé et Flick est disponible pendant la période sans match.

Les progrès contre Chelsea après la nette victoire 3-0 à Stamford Bridge semblent être une question de forme. Selon Flick, l’objectif est « bien sûr la finale », même si le FC Barcelone et Manchester City / Real Madrid pourraient attendre sur le chemin. Andrew Robertson, champion de l’année dernière avec Liverpool, voit Munich comme le favori: « Si je devais choisir, j’irais avec le Bayern. »

FC Chelsea

L’hypothèque avant le voyage à l’Allianz Arena est énorme, et les engagements de Timo Werner, Hakim Ziyech et peut-être aussi Kai Havertz se concentrent déjà sur la saison 2020/21, mais: Le blues a récemment très bien fonctionné!

L’équipe de Frank Lampard a remporté huit des dix derniers matchs, dont la demi-finale de la FA Cup contre Manchester United dimanche. Chelsea reste troisième de la ligue. Une victoire des deux matchs restants garantirait une place dans le top 4.

Buts, titres, records: les jalons de la carrière de Lionel Messi © imago images / ZUMA Wire 1/22 Lionel Messi est l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Il fait partie de la première équipe du FC Barcelone depuis 2004 et est record après record. SPOX montre ses jalons: un autre a été ajouté dimanche contre le Deportivo Alaves. 2/22 16 octobre 2004: Espanyol Barcelona – FC Barcelona 0-1 – débuts du futur footballeur mondial. Il vient pour Deco peu de temps avant la fin. 3/22 1er mai 2005: FC Barcelone 2-0 Albacete – Le premier but est long à venir. Alors le moment est venu – sur la base de l’Idol Ronaldinho. 4/22 17 mai 2006: FC Barcelone – Arsenal 2-1 – Ligue des champions, finale, victoire – Messi est toujours de mauvaise humeur. Une pause métatarsienne l’arrête avant la finale. 5/22 18 avril 2007: FC Barcelone – Getafe 5-2 – le meilleur but de sa carrière? Messi danse dans l’équipe arrière de Getafe. 6/22 2 mai 2009: Real Madrid 2-6 FC Barcelona – Peut-être le meilleur match de sa carrière! Le Real est humilié au Bernabeu, Messi joue comme le faux neuf. 22/07 27 mai 2009: FC Barcelone – Manchester United 2-0 – Messi est heureux trois ans plus tard. Victoire en Ligue des champions, il est là et fait 2-0. Par tête. 8/22 6 avril 2010: FC Barcelone – Arsenal 4-1 – Les Gunners doivent à nouveau ressentir la déception de 2006. Messi marque les quatre buts. 22/09 27 avril 2011: Real Madrid – FC Barcelone 0-2 – La prochaine finale. Messi se réunit deux fois à Madrid, Mourinho en a assez vu. 22/10 7 mars 2012: FC Barcelone – Bayer Leverkusen 7: 1 – Et Messi fait mieux pour le match d’Arsenal. Il y a cinq buts contre Leverkusen. 22/11 29 août 2012: Real Madrid 2-1 FC Barcelone – Vilanova prend le relais, le Barça perd la Supercoupe. Messi est toujours le meilleur buteur de clasico de son club. 12/22 22 décembre 2012: Real Valladolid – FC Barcelone 1: 3 – Une saison de records. Messi marque 91 hits en une année civile. 13/22 27 septembre 2014: FC Barcelone – Grenade CF 6-0 – Luis Enrique continue également. Les objectifs de carrière 400 et 401 suivent. 14/22 18 octobre 2014: FC Barcelone – SD Eibar 3: 0 – Messi se réunit dans un style qui convient pour le dixième anniversaire sous le maillot du Barca. 15/22 6 juin 2015: Juventus – FC Barcelone 1: 3 – Avec ses sympathiques collègues attaquants Neymar et Luis Suarez, Messi remporte son troisième pot de poignée en finale contre la Juventus. 16/22 23 avril 2017: Real Madrid – FC Barcelone 2: 3 – Messi marque son 499e et son 500e but en carrière dans le Clasico contre le Real. 17/22 01 mai 2019: FC Barcelone – Liverpool 3: 0 – En demi-finale aller de la Ligue des champions, Messi marque son 600e but pour le Barça – avec un coup franc direct. 18/22 23 octobre 2019: Slavia Prague – FC Barcelone 1: 2 – Avec le but à 1: 0, l’Argentin a désormais marqué en 15 saisons consécutives en Ligue des champions – record! 19/22 27 novembre 2019: FC Barcelone – Borussia Dortmund – Messi fait son 700e match de compétition pour les Catalans. En 3-1 contre le Borussia Dortmund, il marque lui-même un but et prépare les autres – arrêt Messi! © imago images / PanoramiC 20/22 30 juin 2020: FC Barcelone – Atletico Madrid – Messi a marqué le 700e but de sa carrière en 2-2 contre l’Atletico – et comment: Dans le style Panenka, il a écorché une pénalité dans le maillage. © imago images / Cordon Press / Miguelez Sports 21/22 19 juillet 2020: Deportivo Alaves – FC Barcelone – Messi a marqué deux buts lors de la finale de la saison. Avec 25 buts, il est le meilleur buteur d’Espagne pour la septième fois – un record! © imago images / Pro Shots 22/22 Et comme Messi a également marqué un but contre Alaves, il a établi un autre record avec 21 passes décisives en une saison. Il a enlevé cela à son ancien coéquipier Xavi (20 passes décisives lors de la saison 2008/09).

FC Barcelone (huitièmes de finale retour le 8 août contre le SSC Napoli, match aller 1-1)

Une saison à oublier touche à sa fin pour les Blaugrana. Il y a des rumeurs presque tous les jours selon lesquelles le mandat de l’entraîneur Quique Setien est sur le point de se terminer. La crise corona a frappé le Barça plus violemment que de nombreux autres grands clubs, les pertes s’élèvent à environ 140 millions d’euros.

Même Lionel Messi, par ailleurs stoïque, a basculé après la course au titre perdue contre le Real Madrid: l’équipe était « toute l’année peu fiable et faible » et aussi « très incohérente et pas assez affamée ». Sa conclusion: «Ce n’était pas notre année».

Après les quarts de finale de la coupe nationale, la catégorie reine offre une dernière chance pour une fin de saison conciliante. Après tout, la position de départ après le but à l’extérieur du match aller est au moins décente, lors de la victoire 5-0 contre Alaves le dernier jour, les Catalans ont soulagé la frustration, ce qui a également rendu Messi plus indulgent: « C’est un progrès pour nous par rapport à cela. ce qui va venir. «

SSC Naples

Napoli avait glissé à la onzième place du classement de la Serie A lors de la 23e journée, au plus tard depuis l’interruption de Corona, la courbe de forme a augmenté. Six des neuf derniers matchs se sont terminés victorieusement. Néanmoins, après une saison qui a été ratée sur de longues distances, il y a un risque de rater les places internationales.

Quatre matchs avant la fin de la saison, il y a septième place (à égalité avec Milan), il y a encore des matchs contre les meilleures équipes de l’Inter Milan et de la Lazio Rome. Les supporters de Naples ont déjà pu applaudir: grâce à un succès aux tirs au but contre la Juventus, le club a remporté la Coppa Italia pour la cinquième fois de son histoire.