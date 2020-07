Ragnarok Saison 2: Date de sortie, distribution et autres détails

– – – – – – Ragnarok Saison 2: Mises à jour, Ragnarok est une série dramatique qui a été publiée plus tôt cette année. L’émission a été bien accueillie par le public et elle a également obtenu de bonnes notes de la part des critiques. Basée sur la mythologie nordique qui nous enchante, la série est fantastique. La série commence avec Magne, qui semble être un lycéen maladroit découvrant qu’il a les pouvoirs mythiques du dieu nordique, Thor. Alors qu’il enquête sur la mort de son ami, il se retrouve également aux prises avec la famille des Jutuls, qui sont les géants. La date de sortie de la deuxième saison: Même si la deuxième saison se déroule officiellement, nous ne connaissons pas encore la date de sortie de la deuxième saison. Alors que la pandémie mondiale menace tout, aucune annonce ou publication ne peut être entendue depuis un certain temps. Nous espérons que la deuxième saison sortira très probablement l’année prochaine. Le casting de la série; Ci-dessous sont les moulages de la série: David Stakston comme Magne / Thor. Herman Tømmeraas comme Fjor. Emma Bones comme Gry. Jonas Strand Gravli comme Laurits Henriette Steenstrup comme Turid. Étant donné que le récit va s’étendre alors que Vidar est probablement mort à la fin de la première saison, nous pourrions voir quelques nouveaux visages en tant que dieux et immortels. Il reste à confirmer qui va se reproduire dans la deuxième saison, mais nous gardons les yeux et les oreilles ouverts pour des nouvelles bientôt. Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que vous faites du bien pendant cette pandémie. Nous espérons le meilleur pour vous et votre famille. Jusque-là, restez à l’écoute pour plus de mises à jour concernant la date de sortie, le casting de la série. RESTEZ CHEZ VOUS ET RESTEZ EN SÉCURITÉ. – – –

