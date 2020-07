« Je sais que quand je reviendrai tu me soutiendras »

«Save me» a ouvert son programme le lundi 20 juillet avec un hommage sincère à Antonio Juan Vidal, le mari de Paz Padilla, décédé il y a quelques jours. Toute l’équipe du programme a rempli l’ensemble pour envoyer son partenaire tout ton amour en ces temps difficiles. Carlota Corredera, essayant de retenir les larmes, a conduit le clap de tous les travailleurs.

Carlota Corredera et le reste de l’équipe ‘Sálvame’ rendent hommage à Paz Padilla

Pendant le week-end, des amis et collègues de l’humoriste l’ont contactée pour lui envoyer ses condoléances. Lydia Lozano voulait partager avec le reste de l’équipe La réponse de Padilla, dans lequel il les a remerciés pour leur affection: « En pleurant, il m’a dit que la nuit dernière il avait vu ‘Socialité’ et qu’il avait vu les gens qui étaient entrés », a expliqué le collaborateur. « Il me dit: ‘Je sais ce que tu m’aimes et je sais que quand je reviendrai, mes gens « Sauve-moi » me soutiendront beaucoupLozano a partagé que son partenaire avait apprécié les images et les mots et qu’il ne doutait pas qu’à son retour, il les aurait tous.

Les adieux à Antonio Juan Vidal

Paz Padilla voulait que le dernier adieu à son mari soit à Zahara de los Atunes, le même endroit où ils se sont mariés. José Antonio León, qui a pu assister aux funérailles et qui a raconté comment ça s’est passé dans «Sauvez-moi», y était présent. « Plus qu’un adieu, c’était une célébration de l’amour, c’est ainsi que Paz a voulu le transmettre « , a-t-il raconté. » Il a fait un monologue, c’est l’hommage qu’il pourrait lui rendre. David Valldeperas l’a conseillée, puisqu’elle fait des monologues et qu’elle fait de l’humour, quelle meilleure façon de l’honorer que par le monologue et l’art de la paix. «

« C’était très beau. Paz a dit qu’il disait au revoir au corps parce qu’à la fin ce qui reste est l’amour et cet héritage qu’il laisse derrière lui avec sa famille et ses amis », a déclaré le journaliste à ‘Sálvame’. « Paz a loué l’amour incommensurable d’Antonio pour elle et son amour pour Antonio. » Léon a révélé que à l’entrée du cercueil, une des chansons préférées d’Antonio jouait et que, bien qu’il puisse entrer en collision, c’était l’adieu que les deux voulaient. « Paz a demandé une chanson, qui était celle qu’Antonio lui avait chantée pour son anniversaire, et il a demandé à ses amis et à sa famille de nous approcherions de l’autel pour danser avec elle«

Mila Ximénez envoie son amour

Mila Ximénez est à la retraite de la vie publique depuis plusieurs semaines depuis que son cancer a été révélé. Mais bien qu’elle ne soit pas actuellement dans ‘Save me’ pour pouvoir fusionner dans le sens d’un hommage à son partenaire, Il voulait rapprocher son amour de lui dans un post Instagram. La femme de Séville a partagé une image des deux s’embrassant, suivie du texte suivant: « Chère Paix. Je t’envoie toute la force du monde. Y compris celui qui vient sur moi. Je t’aime ».