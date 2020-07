«  Souffler de la fumée dans le cul  »: le sens littéral / la pratique médicale derrière l’idiome

Antécédents médicaux | 12 juillet 2020



Appareil de réanimation de la Royal Humane Society. (Science Museum, Londres)

«Souffler de la fumée» a eu quelques définitions au fil des ans, et la fin de la phrase (ainsi que sa signification) varie. Vous pouvez «souffler de la fumée sur le visage de quelqu’un» pour obscurcir une situation. Vous pouvez «souffler de la fumée» pour mentir ou exagérer la vérité. Pourtant, «souffler de la fumée dans le cul de quelqu’un» a une signification très spécifique: féliciter quelqu’un d’une manière qui n’est pas sincère. Les deux premières significations dessinent une référence claire à quel point la fumée le rend difficile à voir, mais on ne sait pas à première vue comment les mégots se sont impliqués. La réponse, comme c’est souvent le cas, réside dans l’histoire.

Tabac séché et suspendu. (Adobe)

Lavements au tabac

Lorsque les colons européens ont vu les Amérindiens du Nouveau Monde utiliser du tabac séché dans leur médecine, ils a ramené l’idée à la maison avec eux. Dans les années 1700, on pensait que le tabac guérissait à peu près tout, des maux de tête au cancer en passant par l’asthme aux «problèmes de femme» vagues et indéfinissables. En 1745, Richard Mead a avancé l’idée de porter les qualités panacées du tabac jusqu’aux noyés. Comme ces patients ne sont pas connus pour leurs grandes inhalations, cependant, une autre … ouverture … devait être trouvée. L’une des premières démonstrations enregistrées d’un lavement au tabac a eu lieu en 1746, lorsqu’un homme a placé l’embout buccal d’une pipe dans le rectum de sa femme à moitié noyée et a soufflé l’autre extrémité. De toute évidence, cela a fonctionné, même si on ne sait pas si c’est de la fumée vitale qui la ramena rapidement à la conscience ou simplement le choc d’un feu littéral sous ses fesses.

Un homme en convalescence au lit dans une maison de réception de la Royal Humane Society, après avoir été réanimé par W. Hawes et JC Lettsom après une quasi-noyade, 1787 (R. Pollard / Wikimedia Commons)

Un passe-temps commun

En 1774, les docteurs William Hawes et Thomas Cogan ont formé L’institution pour apporter une aide immédiate aux personnes apparemment mortes de noyade, se renommant plus tard la Royal Humane Society, moins amusante mais nettement plus efficace. Mis à part les conventions de dénomination Monty Python, elles étaient vouées à sauver des vies – et nous voulons dire tout– signifie nécessaire. Ils allèrent jusqu’à offrir quatre guinées à quiconque réussit à ressusciter les apparemment morts. Quatre guinées sont maintenant aux alentours de 756 $, donc la médecine d’urgence amateur – qui comprenait l’administration de lavements au tabac – est devenue un passe-temps très répandu. En effet, la pratique était suffisamment courante pour que des kits de lavement au tabac soient placés régulièrement le long de la Tamise et que les gens devaient savoir comment les utiliser. C’était comme une version beaucoup plus intime de ces défibrillateurs qui parsèment les murs des aéroports aujourd’hui.

Victime de noyade recevant un lavement fumigène, mars 1985 (International Free Press)

Après avoir été emmenée dans un endroit chaud et sec, la victime a été dépouillée de certains ou de tous ses vêtements et étendue sur le côté dans ce qu’on appellerait maintenant une position de récupération. Ensuite, de la fumée a été soufflée dans le rectum à l’aide d’un long tube mince parfois relié à un soufflet. Si cet appareil n’était pas disponible, un tuyau ordinaire pourrait être utilisé. Bien que le tabac ait été préféré en raison de ses propriétés en tant que stimulant, les experts ont approuvé l’utilisation de tout type de fumée pour chauffer le corps. En réalité, seuls les hommes étaient jugés assez forts pour les lavements au tabac. Pour les femmes et les enfants, la fumée de des herbes comme le romarin ou des fleurs comme la marjolaine ont été suggérés à la place.

Une tentative de réanimation d’une victime de noyade par lavement au tabac. (Musée hongrois du sauvetage)

Est-ce que ça devait vraiment être le cul?

Parfois, de la fumée était soufflée dans le nez ou la bouche de la victime, mais comme ces zones sont souvent gorgées d’eau chez les victimes de noyade, il n’est pas surprenant que la méthode rectale soit restée utilisée pendant des décennies. Sinon, le processus de réveil pourrait prendre des heures et se terminer par de petites quantités de sirops et même effusion de sang. Ce n’est qu’en 1811, lorsque Ben Brodie a compris que la nicotine était toxique, que souffler de la fumée dans le cul de quelqu’un a commencé à être moins une pratique médicale qu’un idiome sans couleur, mais c’est en fait similaire en principe à la façon dont nous traitons les victimes de noyade aujourd’hui.

Traiter une victime d’hypothermie (Seattle Backpackers Magazine)

Se noyer aujourd’hui

Au cours des années 1700, alors que ces théories étaient en cours d’élaboration, une série de hivers exceptionnellement froids saisi la Grande-Bretagne. En effet, le 18e siècle se situe à la fin d’une époque que l’on a qualifiée de Petit âge glaciaire, l’hiver de 1779-1780 étant le plus froid jamais enregistré en Écosse pour les 200 prochaines années. Ceci est important à noter car la véritable cause de décès de nombreuses victimes de noyade n’est pas la suffocation mais l’hypothermie.

Aujourd’hui, nous traitons les victimes de noyade en eau froide à peu près de la même manière comme la Royal Humane Society il y a toutes ces années, bien que l’ordre soit un peu différent. Les victimes de noyade sont toujours d’abord retirées de l’eau, puis vérifiées pour leur respiration et leur rythme cardiaque. Les insufflations de secours sont administrées en premier et si la victime ne répond toujours pas, des compressions thoraciques sont effectuées. Cependant, une fois que la respiration et le pouls sont établis (parfois à l’aide de l’intubation), le processus de récupération hypothermique commence.

Comme les experts l’ont ordonné en 1774, la victime est déshabillé et gardé au chaud et au sec, mais maintenant, c’est fait avec des coussins chauffants, des couvertures chaudes et des mesures internes comme l’irrigation chauffée de la cavité péritonéale et l’oxygène réchauffé via un tube trachéal. En d’autres termes, souffler de l’air chaud dans le corps n’a pas changé, juste le gaz et l’orifice de choix. Maintenant, comme alors, les efforts pour récupérer un patient hypothermique peuvent prendre des heures pour réussir, mais ce succès peut souvent conduire à un rétablissement complet. Le facteur clé est de savoir si la victime a d’abord souffert d’hypoxie (manque d’oxygène) ou d’hypothermie. Le premier réduit considérablement les chances d’un retour complet à la santé, mais si c’est le second, vous pourriez vous sentir mieux avec certains la fumée a explosé ton cul.