Ligue 1: le tribunal annule la décision de la ligue sur la relégation

Le Conseil d’Etat français a levé la relégation du SC Amiens et du FC Toulouse de Ligue 1 et annulé ainsi la décision de l’association de ligue LFP après la pause de la saison dans la plus haute ligue de football du pays. Le plus haut tribunal administratif de France a confirmé mardi dans un communiqué « la fin de saison et le tableau, mais suspend la relégation ».

Amiens et Toulouse se sont plaints d’un déclassement « arbitraire » et « injuste ». Les clubs ont fait valoir qu’ils auraient pu maintenir la ligue par des moyens sportifs. Toulouse était en bas du tableau avec 13 points après 28 matchs, Amiens était toujours à quatre points de la caisse d’épargne malgré dix points de plus.

Le Conseil d’Etat a également rejeté l’objection de l’Olympique Lyon. L’ancien champion de la série, qui avait terminé septième du classement lors de son abandon, avait intenté un procès contre la décision du 30 avril de mettre fin prématurément à la saison à cause de la pandémie de Corona.

Le champion en titre Paris St. Germain avec l’entraîneur Thomas Tuchel a remporté son neuvième championnat à la Table verte. Dans la saison à venir, selon la volonté du tribunal, 22 clubs joueront en Ligue 1, la LFP et l’association nationale FFF devraient permettre cela. Le FC Lorient et l’ancien champion RC Lens sont certains promoteurs après la fin de saison en Ligue 2.

La décision de clore la saison de Ligue 1 avec dix jours de match en suspens faisait suite à la promesse du gouvernement français que le football ne pouvait pas reprendre en raison de la crise de la couronne.