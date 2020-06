Quelle est la différence entre la variante Hyundai Creta SX et SX (O)?

Voici quelques-uns des points forts que vous obtenez sur la variante 2020 Hyundai Creta SX (O) mais pas sur la deuxième variante SX en ligne.

La Hyundai Creta 2020 est la voiture la plus vendue de mai 2020, battant toutes les voitures Maruti qui occupaient généralement les cinq places. Comme il vient d’être lancé avant le verrouillage, les livraisons n’ont pas pu commencer correctement. Hyundai a également commencé les réservations en ligne très tôt, c’est pourquoi à la fin du verrouillage, déjà 24 000 réservations ont été effectuées.

Dans le cas de Creta, la plupart des acheteurs optent pour la variante S ou SX (O). Nos sources de concessionnaires suggèrent que la demande de SX et SX (O) manuels diesel est très bonne et augmente lentement. Donc, voici quelques différences entre le SX (O) haut de gamme et le deuxième SX en ligne.

Points forts de la variante SX

Airbags frontaux doubles Contrôle de stabilité éléctronique Contrôle d’aide au démarrage en côte Caméra de stationnement arrière IRVM jour / nuit Moniteur de vue arrière du conducteur Lampe frontale automatique Alliages d’argent propres / alliages gris (DCT) Échappement Twin Tip (DCT) Extérieur à deux tons Phares à DEL Trio Beam Intérieur tout noir (DCT) Éclairage d’ambiance bleu Pédale de sport (DCT) Toit ouvrant panoramique intelligent Frein de stationnement électrique Purificateur d’air automatique Sélection du mode de conduite Contrôle de traction Paddle Shifters Système de surveillance de la pression des pneus (ligne basse) Système d’infodivertissement à écran tactile de 26,03 cm avec Blue Link Chargeur sans fil

Ce sont donc toutes les fonctionnalités que vous trouverez sur les variantes Creta SX, certaines d’entre elles uniquement pour les versions DCT. Voyons maintenant ce qui vient en plus sur les variantes SX (O):

Points forts de la variante SX (O)

Système audio Bose Premium Moteur de démarrage à distance (MT) TPMS Highline Siège conducteur à réglage électrique Sièges avant ventilés Groupe d’instruments entièrement numérique Revêtement de siège en cuir noir Alliages taillés au diamant Airbags latéraux et rideaux

Options de moteur

Essence Diesel Turbo essence SX MT / IVT MT / AT DCT SX (O) IVT MT / AT DCT

Le moteur et les options de boîte de vitesses sont les mêmes, sauf que la variante SX (O) haut de gamme n’a pas de boîte de vitesses manuelle à essence. En dehors de cela, la combinaison diesel manuelle, diesel auto et essence IVT reste la même. La combinaison Turbo Essence-DCT n’est disponible que sur ces deux variantes.

Différence de prix

Manuel de l’essence Essence IVT Manuel Diesel Diesel AT Turbo DCT SX 13.46 Lakhs 14.94 Lakhs 14.51 Lakhs 15,99 Lakhs 16.16 Lakhs SX (O) – 16h15 Lakhs 15,79 Lakhs 17.20 Lakhs 17.20 Lakhs

Si vous voyez, la différence entre les deux variantes est à peu près plus qu’un Lakh. La plupart des fonctionnalités sont disponibles sur la variante SX elle-même, mais avec un Lakh, vous obtenez en fait quelques fonctionnalités premium de plus.