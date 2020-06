La bande-annonce de Bill et Ted Face La musique est enfin là

Bill et Ted Face the Music ont finalement lancé leur première bande-annonce aujourd’hui. Eh bien, c’est une bande-annonce, si quelque chose. Mais nous avons enfin une idée de ce que le film va faire. Facture (Alex Winter) et Ted (Keanu Reeves) tentent toujours d’écrire la chanson destinée à unir le monde. Ils ont la brillante idée d’aller vers l’avenir et de se le voler. Puisque voler d’eux-mêmes signifie que ce n’est pas du tout du vol. Whoa. Des visages familiers et de nouveaux apparaissent en cours de route. Voyez par vous-même, cependant. Regardez le teaser de Bill et Ted Face the Music ci-dessous.

Bill et Ted font face à la musique… Huh

Mec, je ne sais pas. Ce n’est pas que cela ne ressemble pas à un film de Bill et Ted, car il le fait. Quelque chose se sent juste… à ce sujet. C’est peut-être parce que Winter et Reeves ont l’air d’âge moyen, c’est peut-être parce que feu George Carlin ne sera pas dans celui-ci. Quelque chose s’est juste senti en regardant ça. C’était plutôt cool de voir la mort faire son apparition. Je peux avoir de la haine pour cela, mais j’aime plus Bogus Journey que le premier film. En fait, je l’ai vu en premier. Cela peut avoir quelque chose à voir avec cela. Mec, j’espère que les versions perverses apparaîtront là-dedans.

Bill & Ted face à la musique stars Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi (Kid Cudi), Kristen Schaal, Anthony Carrigan, Erinn Hayes, Jayma Mays, Jillian Bell, Holland Taylor, Beck Bennett, William Sadler, Hal Landon Jr. et Amy Stoch. Il sortira dans les salles, nous pensons, cet été à un moment donné.

