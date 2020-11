Les Würzburger Kickers auraient limogé l’entraîneur Marco Antwerp

NOUVOMEUBLE Lampadaire design orange LIMOGES

Pour mettre une touche de couleur et de tendance dans votre intérieur, optez pour ce magnifique lampadaire salon orange. Les lamelles de son globe peuvent être bougées pour moduler légèrement l'intensité lumineuse. Diamètre : 31 cm Hauteur : 160 cm. Couleur et matière : acier gris et plastique orange .