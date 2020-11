Los Angeles Gladiators acquiert Muze de l’Eternal Academy

in

Crédit photo à Robert Paul pour Blizzard Entertainment

Les Gladiators de Los Angeles ont officiellement commencé leurs efforts de reconstruction avant le 2021 Overwatch Saison de championnat, à commencer par l’acquisition de Kim «Muze» Young-hun aujourd’hui.

MuZe était un joueur hors pair de la Paris Eternal Academy Overwatch Alignement des prétendants et aura maintenant sa chance d’entrer dans la cour des grands en tant que l’un des nouveaux joueurs de chars des Gladiators.

Il a d’abord fait du bruit avec Talon Esports dans Contenders lorsqu’il est entré pleinement sur scène en 2019. MuZe et certains de ses coéquipiers ont finalement été signés par Eternal Academy en janvier. Il a passé la première partie de l’année à jouer pour Eternal Academy avant d’être prêté à World Game Star Phoenix et, plus récemment, à 200ms.

Il rejoindra désormais une escouade de gladiateurs qui cherche à améliorer sa position dans le Overwatch League après avoir terminé à égalité pour la septième place des séries éliminatoires nord-américaines et la neuvième de la saison régulière 2020.

Les Gladiators ont retourné six joueurs depuis la fin de la saison 2020, dont deux des joueurs originaux de l’équipe Jonas « Shaz » Suovaara et Benjamin « BigG00se » Isohanni. MuZe est la première de plusieurs signatures que l’équipe fera probablement dans les semaines à venir.

L’accord doit encore être approuvé par la Ligue, mais MuZe est sur le point de devenir le dernier Gladiator en préparation pour la saison 2021.

