His Dark Materials Saison 2 Episode 1 Review: La Cité des Magpies

Avant l’arrivée des monstres, les scènes de Lyra et Will à Cittàgazze étaient un rare intermède de chaleur dans cette histoire froide et cérébrale. La ville de style méditerranéen magnifiquement réalisée était une toile de fond pittoresque pour la rencontre des enfants. Jusqu’à ce que ce tourbillon d’intestins fumigènes se présente pour nous rappeler qu’ils étaient en danger de mort, pendant un certain temps, il y avait la paix. Will a réparé le bain debout et fait un « om-lat », Lyra a volé son lit et lui a servi une coquille d’œuf cuite (en tant que pupille du Jordan College, elle a été attendue toute sa vie, donc ne connaît pas une poêle à frire d’un râpe à fromage). C’était – brièvement – doux et doux, deux choses qui manquaient ailleurs dans ce conte.

Cela est démontré par les aventures continuelles et tordues de Mme Coulter et du magistère. La seule femme parmi un groupe d’hommes, Mme Coulter est la Schtroumpfette du Magistère, si tel est le cas, la Schtroumpfette avait compris le pouvoir enivrant et enivrant de sa sexualité féminine extraterrestre et l’a utilisée pour manipuler Papa Schtroumpf pour exécuter ses mauvais ordres, ce qui, bien sûr. elle l’a fait. Pourquoi pensez-vous qu’elle portait ces chaussures.

La manipulation de Mme Coulter sur l’escouade des dieux est délicieusement tordue. Vêtue de rouge sirène, avec son glamour Hedy Lamarr, elle a un instinct du diable pour la tentation. Aux prêtres, elle ne s’étourdit pas dans un silence terrifié par sa seule présence, elle pantomime la fausse soumission tout en leur donnant clairement (excuses pour la bassesse tout en discutant d’une émission familiale mais bon, je n’ai pas scénarisé cette scène de baisers). -la soutane excitation de leur vies.

Le décor sous-marin lui a donné plus qu’une touche de thriller noir de la Seconde Guerre mondiale. Aussi sombre que Cittàgazze était clair, cela faisait de Mme Coulter une méchante de la Gestapo. Tel mal. Ruth Wilson, bien sûr, s’est enveloppée dans ces scènes comme s’il s’agissait d’un manteau de fourrure dalmate. Elle n’a jamais canalisé le rôle du méchant classique aussi complètement que lorsqu’elle retirait lentement et délibérément ses bijoux en vue de torturer un prisonnier jusqu’à ce qu’il supplie la mort.

La mort est arrivée sous la forme de la reine sorcière sans faille Ruta Skadi (Jade Anouka), qui n’a peut-être pas réussi à convaincre ses sœurs de se joindre à son attaque contre le magistère, mais a réussi à la fois à garder la prophétie sur Lyra de sa mère et à faire un impression sur nous. C’était une entrée de rock star, volant à travers la tempête, libérant la victime de Mme Coulter de sa douleur et coupant une bande à travers la sécurité du Magistère avant d’en coller une dans la poitrine du cardinal. Maintenant, Mme Coulter va l’achever – quelqu’un ajoute le meurtre d’un prêtre à la liste toujours croissante des péchés de cette femme.

