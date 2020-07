Les nouveaux emoji d’Android 11 incluent un vrai cœur, une piñata et un ours polaire

Android 11 comprendra plus de 100 nouveaux emoji à son arrivée à l’automne.

Beaucoup d’entre eux reflètent les animaux et les cultures du monde entier.

Le clavier bêta de Gboard dispose désormais également d’un moteur de recherche d’emoji rapide.

Android 11 sera doté de nouvelles fonctionnalités lorsqu’il sera prêt cet automne, mais soyons honnêtes: le point culminant pourrait bien être le nouvel ensemble d’emoji qui viendra dans vos applications de messagerie. Google a révélé que plus de 100 modèles d’emoji seront disponibles dans la prochaine version d’Android, y compris de tout nouveaux exemples ainsi que des retouches de personnages familiers.

Le nouveau lot d’emoji se concentre sur l’empathie, l’équité et les cultures à travers le monde. Vous trouverez un homme dans un voile, une femme dans un smoking et des expressions génériques comme des gens qui se font des câlins ou une personne qui nourrit un bébé. Les emoji culturels vont du thé boba et du tamale au long tambour et à la piñata.

Certains ajouts sont tout simplement fantaisistes. Il y a un vrai cœur (si le symbolique n’est pas assez « brut »). Et bien sûr, il y a de nouveaux animaux, avec un penchant distinctement canadien – vous trouverez un castor, un bison et un ours polaire.

Les emoji existants ont également fait l’objet d’une refonte. Le roi a reçu une cure de jouvence, tout comme le lapin, le mouton et la tortue. Les autres emoji devraient également être plus beaux lorsque vous utilisez le mode sombre. Ne vous attendez pas à ce que les blobs reviennent.

Vous n’aurez pas non plus à attendre l’arrivée d’Android 11 pour mieux utiliser les emoji. Google a mis à jour la version bêta de Gboard avec une barre d’emoji à accès rapide qui vous évitera de devoir trouver une icône pour vous exprimer. La fonctionnalité atteindra l’application Android standard dans les «prochains mois» si vous ne souhaitez pas essayer une version préliminaire.

