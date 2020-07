Le teaser de la saison 4 de Netflixs Stranger Things est sorti. Connaissez la date de sortie, le casting et l’intrigue ici !!

Stranger Things spoilers l’horreur de science-fiction Netflix est de retour pour la saison quatre (même si sa date de venue anticipée avec soif peut être un peu dans le mauvais sens en ce moment), ce qui implique que toutes ces extrémités lâches que vous avez perdues peuvent éventuellement être lisser. à peu près nous avons tendance à espérer, de toute façon.

La date de sortie de la saison quatre de Stranger Things: une fois diffusée? Il n’y a actuellement pas de date de sortie de candidat politique sur la table, cependant, nous avons tendance à croire que la saison suivante arriverait dans un calendrier grégorien. mois si les frères maladroits avaient suivi un schéma:

Saison un: juillet 2016Saison deux: juillet 2017Saison trois: juillet 2019

Mais qu’il atterrisse cette année ou en 2021 reste à voir – notamment car la plupart des émissions de télévision et des films sont confrontés à des retards sans délai.

Nous reconnaissons que le gang des Choses extraterrestres s’était déjà réuni sur le plateau (dès le mois calendaire grégorien de l’année dernière), et les photos de la saison quatre de la photographie cinématographique avaient également commencé à couler.

On craignait déjà que nous attendions plus longtemps que les fans ne l’attendaient pour un lot d’épisodes qui s’ensuivait, car on pensait (via TVLine) que le faux et l’équipage continueraient de tourner la saison quatre jusqu’en août 2020 – et encore une fois, c’était avant tout impact du coronavirus a été pris en compte.

Netflix a brièvement suspendu sa production en mars; il était à l’origine censé être une pause de deux semaines, cependant, la photographie cinématographique ne semble pas avoir repris malgré tout comme nous pouvons le dire (via IBTimes).

En mars, lors d’un entretien avec Instagram, David Harbour a découvert qu’il pensait que les nouveaux épisodes étaient « censés revenir au début de l’année prochaine » (bien qu’il ait admis qu’il n’avait pas « d’autorité » à ce sujet). L’acteur, qui incarne Hopper, a en outre le même que la date de sortie « serait probablement repoussée » en raison de la pandémie.

Sur l’aspect et, nous avons déjà eu droit à notre bande-annonce initiale de la saison quatre et au cours d’un mois civil grégorien, les écrivains ont tous excité les États-Unis avec une photo de l’ensemble du script de la saison quatre, nous espérons donc que les choses vont bien l’approche.

Stranger Things saison quatre cast: Qui joue dans les choses extraterrestres saison 4? La série ne serait pas le spectacle si ce n’est pas son forgé vibrant et héroïque, attendez-vous donc à ce que ce tas revienne sur vos écrans: Eleven (Millie policier Brown), microphone (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), peut (Noah Schnapp), producteur de films (Caleb McLaughlin), Georgia homeboy (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), écrivain (Winona Ryder), Heath (Priah Ferguson) et Karenic (Cara Buono).

Quelqu’un qui est revenu dans la saison 3 était le missile guidé Owens (Paul Reiser), qui travaille pour le département américain de l’Énergie et a été nommé directeur des opérations au laboratoire scientifique Hawkins après la sortie du Dr Martin Brenner.

Il a précédemment été chargé d’enquêter sur la porte dans le mauvais sens dans le but de l’empêcher d’infliger des destructions massives, et c’est lui qui a aidé Hopper à adopter Eleven.

Le fait qu’il ait été réintroduit à la suite de nombreux drames liés à Gate, sans parler de la menace soviétique croissante, suggère qu’il peut jouer un emploi au cours de la prochaine tranche. Et en parlant de Brenner – l’analyse aux cheveux d’argent quelqu’un et ancien chef du laboratoire scientifique Hawkins qui a poussé Eleven trop loin tout au long de leurs expériences et l’a finalement amenée à ouvrir la porte – peut-il même être réintroduit?

Il a été attaqué par le Demogorgon lors de la première saison, cependant, nous avons tendance à ne pas le voir mourir, ce qui semble être un appel délibéré.

Stranger Things saison 4 spoilers et intrigue: que va-t-il se passer? La saison 3 s’est engagée sur une note très émotionnelle en tant qu’écrivain, Can et Jonathan ont emballé leur gamme à Hawkins et ont sauté dans une camionnette très déménageante avec Eleven à la suite de la mort apparente de Hopper.

Nous ne reconnaissons pas où ils vont cependant avec une quatrième saison sur les cartes, ils seront de retour. peu importe les obstacles qui leur sont jetés, le gang trouve toujours le moyen le plus simple de se réunir et de sauver la situation.Au deuxième réflexion, nous n’avons peut-être pas besoin des pouvoirs d’Eleven pour venir si cette théorie des fans est un moyen de voyager.