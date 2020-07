Des astronautes de Spacewalking remplacent d’anciennes batteries de stations spatiales dans le cadre d’une mise à niveau qui dure depuis des années

Deux marcheurs de la NASA ont échangé des batteries vitales de panneaux solaires sur le Station spatiale internationale Jeudi 16 juillet, presque achevé les travaux de remplacement importants nécessaires pour maintenir le laboratoire en orbite sous tension au moins jusqu’en 2024.

Les astronautes de la NASA Chris Cassidy et Bob Behnken zoomé sur leurs tâches, retirant six batteries nickel-hydrogène vieillissantes sur la ferme S6 tribord de l’ISS. Le duo a également installé trois remplacements de batterie lithium-ion et placé une nouvelle caméra haute définition à l’extérieur du laboratoire en orbite. (Les batteries lithium-ion sont deux fois plus efficaces que leurs prédécesseurs, donc seulement la moitié des nouvelles sont nécessaires.)

Les astronautes ont conclu la sortie dans l’espace de 6 heures, ou activité extravéhiculaire (EVA), à 13 h 10. EDT (1710 GMT), environ 30 minutes plus tôt que prévu. Près de la fin de la sortie dans l’espace, Cassidy et Behnken ont remarqué quelques bizarreries possibles avec les broches maintenant la trappe du sas Quest en place; les astronautes ont pris des photos pour le contrôle de la mission pour les analyser plus tard. Une autre sortie dans l’espace de la NASA est prévue pour le 21 juillet.

Behnken et Cassidy, chacun sur leur neuvième sortie dans l’espace, étaient à l’origine censés retirer cinq des six batteries nickel-hydrogène de la ferme S6. Mais après 4,5 heures en dehors du laboratoire en orbite, ils avaient une heure d’avance et ont eu le temps de s’attaquer à un peu de travail supplémentaire.

Appelant le duo depuis le Johnson Space Center (JSC) de la NASA à Houston, l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Josh Kutryk a relayé les bonnes nouvelles des équipes au sol.

« Il y a un plan qui se prépare ici pour envisager de faire la batterie finale », a déclaré Kutryk, qui a été chargé de guider les marcheurs de l’espace dans leurs tâches.

Quelques minutes plus tard, les astronautes ont plongé, retirant rapidement la batterie. Les marcheurs de l’espace ont commencé à plaisanter sur la facilité de leur travail: « Il doit y avoir un autre retrait. Cela ne finit jamais. »

Avec le rire retentissant derrière lui dans le contrôle de mission, Kutryk laissa l’équipage continuer à parler pendant un moment avant de se joindre à la plaisanterie: « Nous partageons prudemment votre optimisme. »

Il semblait que le pire problème rencontré par les marcheurs dans l’espace était de faire face au soleil brillant tout en retirant la première nouvelle batterie lithium-ion d’une palette externe livrée par Canadarm2 , un bras robotique dirigé par un astronaute de la NASA Doug Hurley de l’intérieur de l’ISS.

« Vous avez ce soleil », a commenté Behnken en regardant Cassidy, qui déboulonnait la batterie tout en faisant face à la lumière.

« Le pire soleil que tu puisses avoir, » dit Cassidy, sans bouger de son perchoir.

« En plein visage », a confirmé Behnken.

Cassidy a terminé le déboulonnage et a soigneusement retiré ses bottes d’un dispositif de retenue portatif pour les maintenir en place. Flottant librement, il a ajouté: « Je pense qu’il y a un questionnaire EVA il y a quelques années, demandant: » Avez-vous vraiment besoin de ce [spacesuit] visière?’ Je pense que la réponse est oui, tout comme au baseball. «

« Copiez cela », répondit laconiquement Kutryk.

Au cours des 3,5 dernières années, plusieurs équipes de sorties dans l’espace ont retiré 48 anciennes batteries de l’ISS et les ont remplacées par 24 nouvelles. Une batterie lithium-ion récemment installée a été court-circuitée en avril 2019 et sera remplacée lors d’une prochaine sortie dans l’espace, a déclaré un diffuseur de télévision de la NASA.

L’agence n’a pas révélé de date de remplacement, mais a ajouté que la batterie neuve attend d’être installée sur la station spatiale après en cours de lancement sur une mission de réapprovisionnement robotique SpaceX en décembre 2019 .

Une fois ce dernier remplacement de batterie terminé, le long travail de mise à niveau sera enfin terminé, ce qui donnera à la station spatiale suffisamment de puissance pour poursuivre ses travaux jusqu’à sa fin opérationnelle prévue en 2024. (Plusieurs partenaires, dont la NASA, envisagent d’étendre les opérations de l’ISS à au moins 2028 .)

L’alimentation de la station dépend du maintien des batteries en bon état. L’ISS passe dans l’obscurité orbitale 16 fois par jour en faisant le tour de notre planète. Lorsque les panneaux solaires de la station ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil, les batteries sont nécessaires pour distribuer l’énergie nécessaire aux expériences et aux fonctions de base comme la cuisine.

Les batteries lithium-ion fraîches sont conçues pour durer 10 ans et devront donc être remplacées moins souvent que les batteries nickel-hydrogène moins efficaces, qui avoir seulement environ 6,5 ans de vie utile . Certaines des anciennes batteries se trouvent maintenant sur la palette externe, qui sera ensuite libérée pour brûler naturellement dans l’atmosphère terrestre. Les autres anciennes batteries seront stockées en permanence sur l’ISS.

Il s’agissait de la troisième sortie dans l’espace menée pendant l’expédition 63 actuelle du laboratoire en orbite, alors que Behnken et Cassidy ont également effectué des remplacements de batterie sur 26 juin et 1er juillet . Les trois sorties dans l’espace ont travaillé avec des batteries lithium-ion expédiées dans l’espace en mai à bord du cargo cargo robotisé HTV-9 du Japon .

L’assistant de l’équipage du JSC était la directrice de vol Allison Bolinger, Kutryk et l’astronaute de la NASA Anne McClain, qui ont servi comme ISS CapCom (« capsule communicator »). Dans l’espace, Hurley et le cosmonaute russe Ivan Vagner ont aidé aux opérations de combinaison spatiale.

L’excursion de jeudi était la 230e sortie dans l’espace à l’appui de l’assemblage et des opérations de l’ISS, selon les statistiques fournies lors de la diffusion de la NASA.

Hurley et Behnken sont tous deux arrivés à l’ISS le 31 mai à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon. Leur Mission d’essai Demo-2 est le tout premier vol spatial en équipage de SpaceX. Cassidy, Vagner et le cosmonaute russe Anatoli Ivanishin lancé à l’ISS sur un vaisseau spatial russe Soyouz le 9 avril .

