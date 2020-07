AFL : les Brisbane Lions en bonne position

Deguisetoi Déguisement bonne soeur femme - Taille: XL

Ce déguisement de bonne soeur pour adulte se compose d'une robe et d'une coiffe. (Bible, ceinture, croix et chaussures non incluses). La robe noire est ample et à manches longues. Un col blanc orne ce tissu, et se ferme à l'aide d'un scratch sur la nuque. La coiffe blanche et noire se positionne sur la tête