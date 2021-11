Les Eternels : A partir de quel âge un enfant peut-il regarder le film Marvel ?

Les Eternels est le dernier film de la franchise MCU sorti au cinéma depuis ce mercredi 3 novembre mais vous vous demandez sûrement si il est vraiment adapté aux enfants ? Betanews vous dit tout.

Les Éternels, le dernier film de la phase 4 du MCU, présente de nouveaux super-héros passionnants, et bien que les films Marvel s’adressent généralement aux fans de tous âges, les parents devraient faire preuve de prudence avant d’emmener leurs enfants voir Les Eternels. Avec une certaine violence sans effusion de sang, un exemple de langage non verbal explicite et une brève sexualité, Les Eternels pourrait ne pas convenir à tous les âges.

Lorsque la moitié de la population mondiale a été restituée grâce au sacrifice de Tony Stark, cela déclenche l’Emergence, réveillant une race immortelle d’aliens connue sous le nom d’Eternels. Le film introduit une nouvelle liste de super-héros issus des comics Marvel ainsi qu’une race de méchants connue sous le nom de Deviants, les ennemis jurés des Eternels. Les Eternels a été salué pour la diversité de son casting et l’audace de sa narration, mais cela ne suffira peut-être pas à le sauver du titre de film le moins bien noté du MCU sur Rotten Tomatoes.

Les Eternels est-il adapté aux enfants ?

Les Eternels a été classé PG-13 ; si ce n’est pas nouveau pour les films Marvel, le classement PG-13 d’Eternals ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. L’explication de la MPAA (Motion Picture Association of America) reprend quelques éléments habituels des films de super-héros (violence fantastique, action et langage) mais ce qui distingue Les Éternels, c’est la mention “sexualité brève”. Comme il s’adresse principalement à des fans de tous âges, le MCU s’est tenu à l’écart de tout contenu sexuel, à l’exception de quelques baisers ici et là. Cependant, Les Eternels n’est classé que PG-13, ce qui signifie que la brève sexualité du film ne sera pas explicite et, en effet, elle ne l’est pas. Bien qu’il s’agisse d’une scène de sexe, les deux personnages ne sont filmés que de côté et à mi-corps, et rien d’autre qu’un bras, le dos et les épaules ne sont montrés pendant quelques secondes. Néanmoins, les parents devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils emmènent leurs enfants, en fonction de leur âge.

En ce qui concerne la violence, la bande-annonce des Eternels garantit la présence de scènes de combat épiques. Alors que les Eternels se battent pour empêcher les Déviants de faire des ravages sur Terre, des monstres sont laissés dans leur sillage, et le film n’a pas peur de montrer des tripes et des cadavres de monstres. Les Eternels dépeint également des événements historiques assez violents. Cependant, comme dans tous les films classés PG-13, toutes les scènes d’action et de combat sont totalement exemptes de sang. Les enfants plus âgés qui ont déjà vu des films Marvel sont plus que probablement capables de supporter la violence dans Les Eternels, mais certains moments peuvent s’avérer un peu effrayants pour les plus jeunes, du moins s’ils ont tendance à être plus sensibles à ce genre de choses.

Les Éternels - Bande-annonce officielle (VF) | Marvel

Il y a aussi une dernière façon dont Les Eternels se sépare de ses prédécesseurs du MCU, et c’est dans le langage coloré. Il y a un moment dans le jet privé (aperçu dans les bandes-annonces) où l’un des personnages fait un doigt d’honneur à un autre. C’est un geste non verbal, mais c’est une surprise de le voir dans un film Marvel, d’autant plus que la dernière fois qu’un personnage a fait le même geste – Peter Quill dans Les Gardiens de la Galaxie – il a été habilement flouté. Il est clair que Marvel cherche à devenir un peu plus mature avec certains de ses films. Bien que cela soit attendu depuis longtemps, les parents les plus stricts pourraient vouloir considérer le contenu plus mature dans son ensemble.

Les Eternels est-il adapté pour les enfants de moins de 13 ans ?

Les Eternels a également une durée assez longue. Avec ses 2 heures et 36 minutes, Les Eternels risque d’être un peu un marathon pour les plus jeunes dans la salle de cinéma. L’absence de héros familiers et une intrigue plus compliquée peuvent rendre la tâche difficile aux enfants, d’autant plus que certains critiques ont eux-mêmes trouvé la longueur et le rythme du film difficiles. De plus, Les Eternels comporte deux scènes de post-crédit, ce qui ajoute à la durée du film. Lorsqu’il s’agit de décider si Les Eternels convient aux enfants, les parents doivent être prudents. La sexualité, les scènes violentes et la longueur épique du film font que Les Eternels peut être un peu trop mature pour un jeune public.