Snowpiercer saison 3: on connait enfin la date de sortie de la suite de la série dystopique sur Netflix

On a récemment appris que la série dramatique dystopique a été renouvelée pour une quatrième saison. La chaîne américaine TNT a annoncé la date de la sortie de la saison 3 de Snowpiercer, et c’est pour très bientôt !

Snowpiercer, le drame dystopique à suspense est revenu en janvier 2021 sur nos écrans en France sur Netflix avec sa deuxième saison qui s’est terminée par une grande explosion du train XXXL Snowpiercer / Big Alice.

Il y a quelques semaines, les acteurs principaux de Snowpiercer ont annoncé dans une vidéo que la série post-apocalyptique avait été renouvelée pour une quatrième saison. Comme on pouvait s’y attendre, TNT a donné le feu vert pour la saison 4 en raison de son succès mondial.

La star Daveed Diggs a participé à l’annonce officielle du renouvellement, apparaissant dans la vidéo aux côtés de Rowan Blanchard (Alex Cavill), Mickey Sumner (Bess Till), Iddo Goldberg (Bennett Knox) et Sheila Vand (Zarah Ferami).

La saison 3 commence avec Layton (Diggs) et son cercle restreint à la barre d’un petit train pirate à la recherche de Melanie (Connelly) et d’un endroit chaud possible pour redémarrer la civilisation, avec l’aide d’un survivant récemment découvert”, peut-on lire dans le synopsis officiel. De retour dans Snowpiercer, M. Wilford (Sean Bean) consolide son pouvoir, contrecarré seulement par les alliés secrets de Layton qui se cachent dans le train, dévoués à la cause.

La star de la série, Jennifer Connelly, n’apparaît pas dans la vidéo, car son personnage Melanie n’a apparemment pas survécu à son isolement prolongé dans une station de recherche isolée à la fin de la saison 2 de Snowpiercer. Cependant, certaines rumeurs indiquent qu’elle sera de retour dans le prochain épisode.

La saison 3 de Snowpiercer sera diffusée sur la TNT le lundi 24 janvier 2022

Or, ce mercredi 3 novembre, la chaîne américaine TNT a dévoilé la date à laquelle Snowpiercer reviendra en gare. Le lancement de la saison 3 a été fixé au lundi 24 janvier 2022. Par coïncidence, le jour anniversaire de la sortie de la deuxième saison.

Attention passengers! Season 3 of #Snowpiercer arrives January 24, 2022. This is one train you won’t want to miss. pic.twitter.com/Xe85SqWfBt — Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) November 3, 2021

Alors que de nombreuses séries ne connaissent leur sort que tardivement, ce n’est pas le cas de Snowpiercer, puisque TNT a exprimé son soutien à la série en la reprenant pour des saisons supplémentaires avant sa première. C’est ce qu’ont déclaré les codirecteurs des programmes scénarisés originaux de TBS, TNT et truTV au début de l’année, lorsque le drame a été rediffusé :

“Snowpiercer a été une série incroyablement réussie pour nous, qui continue à capter l’imagination des téléspectateurs, à accroître les audiences et à maintenir de fortes audiences.”

En France, Snowpiercer est diffusée sur Netflix, pour la saison précédente, nous avons pu suivre les épisodes chaque semaine selon la grille de diffusion à la télévision américaine, il en sera donc de même pour la saison 3 de Snowpiercer que nous pourrons donc découvrir dès sa sortie sur Netflix en US+24 donc le 25 janvier 2022.