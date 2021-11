Les Eternels a-t-il une scène post-générique ou plusieurs mettant en place une suite ou un autre film du MCU ?

Y a-t-il une scène post-générique dans Les Eternels qui prépare une suite ou le prochain film du MCU ? Betanews vous dit tout.

L’équipe de super-héros la plus puissante de l’univers Marvel, les Eternels, vient de faire son entrée dans le MCU. Sorti dans les salles françaises ce mercredi 3 novembre, Eternals présente une nouvelle gamme de personnages, avec un casting d’ensemble comprenant Salma Hayek, Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Don Lee, Barry Keoghan, Kit Harington, Laura Ridloff et Lia McHugh.

Le film Eternals est en développement depuis un certain temps, avant même la fin de la phase 1, mais la version que les spectateurs peuvent voir à l’écran est radicalement différente de ce qui avait été envisagé il y a des années. De plus, Les Eternels arrive à un moment intriguant pour la franchise, avec Marvel Studios qui expérimente des séries en streaming ainsi que divers films, comme Black Widow et Shang-Chi.

En raison de ses différences et de ses éléments uniques par rapport au grand univers, Les Eternels est devenu l’un des films les plus attendus de la phase 4. Cela est dû en grande partie au casting des Eternels, qui n’est pas seulement le plus diversifié de tous les films du MCU jusqu’à présent, mais qui est également doté d’un important pouvoir de starification avec des personnes comme Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, etc. Il ne serait donc pas surprenant de voir Marvel vouloir poursuivre cette histoire avec ces personnages dans Les Eternels 2 ou un autre film. La question est de savoir s’ils le feront avec une scène post-générique des Eternels.

Une scène post-générique pour Les Eternels ?

D’une certaine manière, oui, car Les Eternels n’a pas une mais DEUX scènes post-génériques. Comme d’habitude avec les films Marvel, Les Eternels a une scène de milieu de générique et une scène de fin de générique. Même s’il n’y avait pas de scène de fin d’Eternals, cela vaudrait la peine de rester jusqu’à la fin du générique pour voir le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce film ; c’est pourquoi le générique prend quelques minutes à défiler.

Malheureusement pour beaucoup de gens, la scène post-générique des Eternels a déjà été spoilée sur les réseaux sociaux après la sortie mondiale du film.

Cependant, ce spoiler ne concerne qu’une seule scène post-générique. Il y a encore une autre scène de fin des Eternels qui n’a pas été divulguée, ce qui porte le total des scènes de post-crédits à deux – un nombre standard pour les films du MCU. Il est rare qu’il n’y ait qu’une seule scène de fin de générique dans un film Marvel ; en général, il y a une scène qui annonce la suite du film ou l’avenir du personnage, ainsi qu’une autre scène qui se rattache à la grande franchise du MCU.

Comme pour le film Marvel précédent, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ce n’est que le début pour ces nouveaux personnages dans le MCU. L’avenir des Eternels est long et passionnant et pourrait les voir croiser les personnages et les méchants préférés des fans. Et une grande partie de cet avenir pourrait commencer avec ce qui est montré dans les scènes post-génériques du film Les Eternels.