Les Eternels : combien a coûté le film Marvel ? Combien doit-il rapporter au box office pour être réellement un succès ?

Alors que le film Les Eternels (Eternals) de Marvel est arrivé dans les salles de cinéma, Betanews vous dit combien le film a coûté et ce qu’il doit gagner pour être un succès au box-office.

Le MCU a continué à avoir beaucoup de succès en 2021, avec Black Widow et Shang-Chi qui ont aidé à mener une résurgence du box-office. Même si les recettes totales sont encore loin d’approcher les niveaux de 2019, les nouveaux blockbusters Marvel ont été une aubaine pour les exploitants.

Marvel espère avoir un autre succès sur les bras avec la sortie de Les Éternels dans les salles. Réalisé par Chloé Zhao, le film introduit une foule de nouveaux personnages dans le MCU, représentés par un casting de stars. Dans le passé, Marvel a montré un talent pour faire des noms connus à partir de propriétés obscures comme Les Gardiens de la Galaxie, ce qui indique qu’ils seront en mesure de réaliser quelque chose de similaire avec Les Eternels. Les premières projections au box-office sont les plus élevées de la phase 4, ce qui est une bonne chose compte tenu du prix du film.

Les Éternels - Bande-annonce officielle (VF) | Marvel

Lire cette vidéo sur YouTube

Le budget de production de Les Eternels est d’environ 200 millions de dollars. Ce chiffre en fait l’un des films non-Avengers les plus chers du MCU récemment. Shang-Chi a coûté 150 millions de dollars à réaliser, tandis que Spider-Man : Far From Home a coûté 160 millions de dollars. Le budget de Captain Marvel était compris entre 150 et 175 millions de dollars. Ces dernières années, Black Widow et Black Panther étaient des films solos du MCU dont le coût de production s’élevait à 200 millions de dollars.

La règle générale veut que le seuil de rentabilité d’un film soit le double de son budget de production. Cela signifie qu’Eternals devrait rapporter environ 400 millions de dollars au niveau mondial pour rentrer dans ses frais. Pour l’instant, il a de bonnes chances d’atteindre ce seuil. Une poignée de superproductions hollywoodiennes ont dépassé ce seuil dans le monde, notamment Shang-Chi (423,6 millions de dollars) et Mourir peut attendre (606,7 millions de dollars). Black Widow a rapporté 379,6 millions de dollars, mais son chiffre d’affaires a été affecté par la sortie hybride Disney+, où les spectateurs ont payé pour le regarder dans certains pays. Compte tenu de la popularité du MCU et de l’écart entre les tentpoles des studios depuis la sortie de Mourir peut attendre, il devrait y avoir une demande pour Les Eternels. Cependant, certains facteurs jouent en sa défaveur.

Les Eternels a une durée de vie très longue, de 156 minutes (2h36min). C’est important car cela limite le nombre de projections quotidiennes que les cinémas peuvent proposer, ce qui peut avoir un impact sur les recettes du box-office. Il y a eu beaucoup de films longs qui ont été des succès au box-office (Mourir peut attendre étant l’un d’entre eux), donc la durée n’est pas vraiment un obstacle pour Les Eternels, mais c’est un paramètre à prendre en considération. De plus, le film est une rareté dans le MCU, car Les Eternels a un score pourri sur Rotten Tomatoes.

En général, les films du MCU sont bien accueillis. À ce stade, la franchise est probablement à l’abri des critiques, mais il sera intéressant de voir comment le bouche-à-oreille mitigé affecte le box-office d’Eternals. Les spectateurs plus occasionnels pourraient choisir d’attendre et de ne pas voir Les Eternels au cinéma s’ils estiment qu’il n’est pas aussi “incontournable” que d’autres films de super-héros.