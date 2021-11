Bug Instagram : les messages ne se chargent pas, pourquoi Instagram est-il encore en panne ?

Les utilisateurs d’INSTAGRAM sont actuellement dans l’impossibilité de se connecter et d’accéder aux DM, laissant des milliers d’entre eux se demander quand ils seront de nouveau en ligne.

Instagram semble être en panne une fois de plus, alors que des milliers de rapports inondent les réseaux sociaux au sujet d’une panne. Le statut du serveur d’Instagram n’est pas une bonne lecture pour les utilisateurs d’Instagram, qui se sont plaints de problèmes. Plus précisément, il semble que les messages ne soient pas accessibles pour de nombreux utilisateurs d’Instagram à travers le monde.

L’observateur indépendant des pannes Down Detector a enregistré un pic énorme dans les rapports de panne d’Instagram, avec des milliers d’utilisateurs signalant des problèmes.

Au moment de la rédaction de cet article, Down Detector a enregistré un pic de près de 10 000 rapports de panne Instagram. L’outil de suivi des pannes surveille les mentions sociales autour de certains sujets pour détecter les pannes de services dans le monde. La carte des pannes de Down Detector montre que les problèmes d’Instagram affectent les utilisateurs au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.

Inutile de dire que les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas heureux de cette panne comme on peut le voir ci-dessous.

Tout les gens de Instagram Messenger Facebook qui arrive sur Twitter voir si c’est un bug … #instagramdown

pic.twitter.com/vetARxhXPO — MEDICINE 💕 ♥️ ◟̽◞̽ (@wallsxgoldenh) November 3, 2021

Betanews continue de surveiller la situation, et vous fournira des mises à jour au fur et à mesure que nous en saurons plus sur cette nouvelle panne d’Instagram.