Peaky Blinders : cette erreur de la série que seul un vrai expert peut remarquer

L’un des principaux attraits de Peaky Blinders est qu’elle se présente comme un drame historique qui a pris grand soin de refléter fidèlement à l’écran une époque du passé britannique, mais malgré les grands efforts et l’immense succès de la production, elle commet aussi des erreurs. Betanews a enquêté et vous dévoile une erreur que seul un expert aurait pu relever.

Alors que les fans de la célèbre série britannique Peaky Blinders continuent d’attendre l’annonce de la première de la sixième saison, ils en profitent pour commenter et détailler tout ce qui a été vu jusqu’à présent de la série phare de la BBC, qui occupe une place d’honneur dans le goût du public, ce qui s’est traduit par des audiences très élevées tout au long de ses cinq saisons.

Avec l’acteur Cillian Murphy dans le rôle du chef d’une famille du crime appelée Thomas Shelby, l’opinion générale sur Peaky Blinders est qu’il s’agit d’une série très spéciale en raison de la minutie avec laquelle sa production a réalisé une mise en scène fantastique du passé historique de la société britannique au début du 20e siècle. Cependant, rien n’est parfait et il faut s’attendre à ce qu’il présente quelques défauts, dont l’un ne peut être remarqué que par un œil vraiment expert.

Comme pour toutes les séries à succès, lorsqu’elles sont hors-champ entre les saisons, leurs fans profitent de l’attente pour être attentifs et scruter les intrigues et les scènes, aussi complexes et fragiles soient-elles. Cependant, dans le cas de Peaky Blinders, beaucoup recherchent également des détails historiques clés, ce qui les amène à découvrir des inexactitudes dans la série.

Concernant la série, un fan expert a relevé une inexactitude historique dans la deuxième saison. A l’époque, Peaky Blinders reprenait le suspense intense de la première saison qui voyait Grace Shelby (Annabelle Wallis) se retrouver face à l’inspecteur Campbell (Sam Neill). À la fin de la série, on les voyait tous deux armés de fusils pour voir qui appuierait sur la gâchette.

Le début de la saison a montré que c’est Grace qui a décidé de tirer sur le policier peu fiable. Après cette révélation, la série avance jusqu’en 1922, date à laquelle les Peaky Blinders reviennent pour semer la terreur chez tous ceux qui les croisent une fois de plus. Mais au début de l’épisode, il y a une erreur apparente concernant le véhicule.

Dans une scène, les téléspectateurs peuvent voir Tommy Shelby (Cillian Murphy) au volant d’une voiture qui correspond apparemment à l’époque de l’histoire. On le voit passer prendre ses frères John Shelby (Joe Cole) et Arthur Shelby (Paul Anderson) avant de partir ensemble en vacances. Cependant, un téléspectateur a repéré une erreur dans le moteur en question :