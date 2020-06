La Primera Division est enfin de retour! Après la longue pause obligatoire de Corona, le ballon roule à nouveau aujourd’hui.Le match commence la journée 28 avec le derby entre le FC Séville et le Real Betis. Vous pouvez savoir quand et comment regarder le match en direct à la télévision et en direct ici.

Le FC Séville contre le Real Betis en direct et en intégralité uniquement sur DAZN!

Sevilla FC vs Real Betis: lieu, date, heure

Le derby entre le Sevilla FC et le Real Betis aura lieu le jeudi 11 juin. Le match aura lieu au stade de domicile du FC Séville, le coup d’envoi est à 22 heures. À l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, 43 883 spectateurs assisteraient normalement au derby. Mais en raison de la crise de Corona, les stades en Espagne restent vides jusqu’à la fin de la saison.

Le Séville FC contre le Real Betis aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Le derby de Séville ne sera pas diffusé sur la télévision gratuite. DAZN montre le Derby de Séville en direct et exclusivement en intégralité aujourd’hui. Le programme démarre peu de temps avant le coup d’envoi, vous pouvez le suivre sur tous les appareils compatibles Internet, qu’il s’agisse d’un téléviseur intelligent, d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un smartphone.

Pour célébrer le retour de la meilleure ligue espagnole, a DAZN a décidé de mettre ce jeu à la disposition de tous les fans du DAZN Diffusez la chaîne YouTube. Le flux est également à travers les pages spox.com, goal.com et kicker.de être disponible.

Le rapport commence à 21 h 45, les heures suivantes DAZN-Trio vous accompagnera tout au long de la soirée:

Modérateur: Tobi Wahnschaffe

Commentateur: Jan Platte

Expert: Jonas Hummels

En plus de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le service de streaming a également la Bundesliga et la Serie A dans son programme.

Primera Division: Sevilla FC contre Real Betis dans le ticker en direct

Si vous n’avez pas accès à l’image en mouvement, vous pouvez regarder le match entre le FC Séville et le Real Betis ici SPOX suivre gratuitement dans le ticker en direct.

Ici, vous obtenez le ticker en direct.

Sevilla FC vs. Real Betis: la composition attendue:

Sevilla FC: Vaclik – Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon – Fernando, Joan Jordan, Banega – Suso, Ocampos, de Jong

Betis Séville: Robles – Emerson, Bartra, Mandi, Pedraza – Javi Garcia, Alena, Guardado, Fekir – Joaquin, Loren Moron

Primera Division: la 28e journée de match en bref

Date maison client 11/06 22h00 Séville Real Betis 06/12 19h30 Grenade Getafe 06/12 22h00 Valence Université de Levante 13/06 14:00 horloge Espanyol Barcelona Deportivo Alaves 13/06 17h00 Celta de Vigo Villarreal 13/06 19h30 Leganes Real Valladolid 13/06 22h00 Majorque Barcelone 14.06. 14:00 horloge Athletic Bilbao Atletico Madrid 14.06. 19h30 Real Madrid Barre aux œufs 14.06. 22h00 Real Sociedad de Fútbol Osasuna

Primera Divison: Le tableau avant la journée 28

Le Sevilla FC veut défendre sa troisième place avec une victoire. Pour le Real Betis, cette saison n’est pas beaucoup. Mais il fait toujours chaud dans ce derby.