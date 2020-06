Obtenez jusqu’à Rs 45,000 Remise sur BS6 Tata Harrier Automatic

Tata Motors offre une remise importante et des offres sur toutes les voitures, en particulier les variantes manuelles et automatiques BS6 Harrier.

Si vous envisagez d’acheter le Tata Harrier, c’est le bon moment. Malgré son lancement il y a quelques mois à peine, Tata propose de nombreuses offres sur le SUV. Ce n’est pas seulement Harrier, mais Tata offre également des réductions sur le Tigor, le Tiago et le Nexon. Cependant, Altroz ​​est actuellement disponible sans aucune remise officielle.

Pour le manuel et automatique Harrier, Tata offre une remise pouvant atteindre 45 000 roupies. Cela comprend Rs 30,000 bonus d’échange et Rs 15,000 bonus d’entreprise. Il n’y a pas d’escompte officiel disponible, cependant, vous pouvez toujours l’obtenir au niveau de la concession. Habituellement, les concessionnaires offrent plus de rabais ou ajoutent gratuitement certains accessoires.

Les prix des variantes BS6 Harrier Manual commencent à Rs 13,69 Lakhs jusqu’à Rs 18,95 Lakhs. Les variantes automatiques sont au prix de Rs 16,25 Lakhs allant jusqu’à Rs 20,25 Lakhs (tous les prix hors showroom). Avec la mise à niveau BS6 et les variantes automatiques, la gamme de prix de Harrier a augmenté de près de Rs 2 Lakhs!

Le BS6 Harrier continue avec le même moteur diesel de 2,0 litres, mais produit maintenant 170 ch et 350 Nm de couple maximal. Le moteur provient de Fiat mais obtient un turbocompresseur à géométrie variable pour un meilleur ramassage et également une économie de carburant. Le moteur est couplé à un MT à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses AT.

Des rapports suggèrent que dans quelques mois, il obtiendra également un nouveau moteur à essence turbo. La plupart des VUS de cet espace offrent un moteur à essence et diesel. Harrier pourrait obtenir une toute nouvelle unité d’essence turbo de 1,5 litre qui produira plus de 150 PS de puissance. Même il obtiendra les mêmes options de boîte de vitesses manuelle et automatique.

Harrier va contre les goûts de MG Hector, Jeep Compass, Volkswagen T-Roc et Mahindra XUV500. En fait, sa large gamme de prix le met également en concurrence avec Kia Seltos et Hyundai Creta. Depuis que Tata a obtenu cinq cotes de départ et quatre étoiles pour la plupart de ses voitures, Harrier conserve également le même trait.