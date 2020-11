Le Real Madrid perd 2-1 face à Alaves: Courtois fait une mauvaise panne

Le Real Madrid s’est une fois de plus embarrassé jusqu’aux os en championnat et contre Kellerkind Deportivo Alaves avec 0: 2 (0: 1) (les moments forts de la vidéo). perdu à domicile dans l’Estadio Alfredo di Stefano. Pour Los Blancos, qui n’a récemment impressionné qu’en Ligue des champions contre l’Inter Milan, c’était le troisième match consécutif de la ligue qui ne pouvait pas être gagné.

Lucas Perez (5e) a mis les invités en tête avec un penalty converti de la main, aidé par une mauvaise passe du gardien belge Thibaut Courtois, Joselu (49e) a prolongé l’avance d’Alaves peu après la reprise. Casemiros (86e) but de connexion était sans conséquence.

Dans la première section, le Real, qui a dû se passer du capitaine blessé Sergio Ramos et de l’attaquant supérieur Karim Benzema, a été remplacé très tôt pour cause de blessure (28e), et les médias espagnols ont fait état d’une possible blessure à la cuisse. Les examens du dimanche et du lundi ne devraient permettre de diagnostiquer que plus de détails.

Après le remplacement Hazard, Toni Kroos (39e) a raté une double occasion de porter le score à 1: 1 et a provoqué la colère de ses coéquipiers car une passe croisée à Mariano Diaz aurait pu être le moyen sûr de marquer.

Peu de temps après la pause, Courtois a mis Alaves et l’ancien attaquant de Bundesliga Joselu (Francfort, Hanovre, Hoffenheim) sur le 2-0 avant de sauver le Real du KO final et du 0: 3 avec deux brillants défilés.

Real Madrid: phase finale dramatique contre Alaves

La phase finale fut à nouveau difficile: Lejeune dégageait une tête de Mariano Diaz avec une tête de plongeon acrobatique sur la ligne, après que la connexion de Casemiro Isco a frappé la barre transversale avec la dernière action du match à distance (96e).

Après sa troisième défaite de la saison, le Real compte déjà six points de retard sur le leader de la Real Sociedad San Sebastian, qui pourrait encore prolonger son avance dans le match de haut niveau contre Villarreal, troisième, dimanche (21 heures).

Le Real, actuellement quatrième, a ensuite joué un match de moins que l’équipe surprise. La critique du sélectionneur Zinedine Zidane ne diminuera pas après la récente gêne. « Je n’ai aucune explication à cela ce soir, nous basculons entre les bons et les mauvais moments comme aujourd’hui. (…) C’est vrai que nous n’avons pas de continuité dans nos matchs et nos résultats », a déclaré Zidane après le match.

Dans les semaines précédentes, Los Blancos avait un 1: 4 contre Valence et un 1: 1 contre Villarreal. L’Atletico Madrid a remporté la deuxième place du classement samedi avec sa victoire 1-0 (0-0) au Valencia CF.

Tableau de Primera Division: Barca et Real battus