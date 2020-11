5 applications Android à ne pas manquer cette semaine – Android Apps Weekly

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Bienvenue dans la 355e édition d’Android Apps Weekly. Voici les gros titres de la semaine dernière:

Google Fit a reçu une mise à jour cette semaine. La nouvelle mise à jour ajoute des fonctionnalités de suivi du sommeil, un aperçu plus complet de votre santé sur l’écran d’accueil et plus de fonctionnalités de partage social. De plus, il existe de nouvelles tuiles Wear OS pour une meilleure expérience, ainsi que des améliorations à certaines tuiles comme la tuile météo. Cliquez sur le lien pour voir toutes les nouvelles fonctionnalités.

Hulu augmente ses prix sur ses plans de télévision en direct. Le nouveau prix est de 64,99 $ à compter du 18 décembre 2020. Cela représente une hausse de prix de 10 $ par mois par rapport au prix précédent. Le forfait sans publicité coûte 70,99 $ par mois, soit 10 $ de plus que le prix de 60,99 $. C’est une hausse de prix assez agressive, mais c’est un peu la saveur de l’année. Netflix et YouTube TV ont également augmenté les prix plus tôt cette année et Spotify est également en hausse. Cliquez sur le lien pour lire tous les détails.

Google Pay a été repensé cette semaine. Le nouveau design se concentre beaucoup plus sur vos personnes et lieux préférés qu’autre chose. Il comprend des choses comme une petite fonction de chat, un avertissement au cas où vous êtes sur le point d’envoyer de l’argent à un inconnu et l’intégration avec des endroits où vous magasinez fréquemment. On parle également d’une fonction de compte bancaire à terme. La refonte est assez bonne et devrait être une avancée positive pour Google Play.

Samsung travaille sur une application de partage de fichiers avec la technologie blockchain. Il vous permet de partager des fichiers avec d’autres personnes avec une date d’expiration. Le fichier s’autodétruit à l’heure et à la date fixées. C’est une prémisse similaire à Snapchat ou Signal. En outre, l’application peut empêcher le partage du fichier et le fichier peut ne pas être visible sur d’autres explorateurs de fichiers. L’application pourrait faire ses débuts lors de la prochaine itération sur les appareils de la série Galaxy S au début de l’année prochaine.

Google Photos ajoute bientôt de nouvelles fonctionnalités. Le premier est la possibilité de rechercher des photos de qualité originales que vous avez téléchargées sur le service. Tout cela fait partie d’un outil de gestion des quotas pour le service. Le passage à un service d’abonnement premium a dérangé beaucoup de gens et la plupart de nos lecteurs ne veulent pas payer pour cela. Il existe des alternatives si vous souhaitez renflouer également.

Maison Hellopet

Prix: Libre de jouer

Hellopet House est un simulateur de cuisine avec un élément constructeur de maison. Le joueur hérite d’un manoir délabré et est chargé de le reconstruire. Les joueurs peuvent adopter un large éventail de chiens et de chats, décorer comme ils le souhaitent et faire d’autres choses. Cependant, l’aspect principal du gameplay est un jeu de cuisine. Vous servez un tas de nourriture et terminez le niveau pour progresser dans le jeu. La stratégie d’achat dans l’application consiste à vendre les boosters de joueurs pour aider à terminer les niveaux. C’est un petit jeu mignon sans trop de complexité et c’est une perte de temps décente.

Socreates

Prix: Libre

Socreates est une application de bien-être pour les personnes à la recherche de moyens d’améliorer leur bien-être mental. L’application vous pose diverses questions et vous propose du contenu en fonction de vos réponses. Il n’y a vraiment rien ici que vous ne puissiez trouver sur les blogs ou sur une recherche Google, mais c’est un moyen intéressant d’entrer dans ce type de contenu si vous êtes assez nouveau dans ce domaine. Le design de l’application est assez agréable et il y a quelques activités interactives pour faciliter les choses. Ce ne sera pas une application populaire, mais certaines personnes peuvent la trouver utile.

Fruit Ninja 2

Prix: Libre de jouer

Fruit Ninja 2 a été lancé il y a quelques semaines. C’est le successeur du jeu d’arcade très populaire où vous glissez pour trancher les fruits ouverts alors qu’ils flottent sur l’écran. Cette version comprend plusieurs modes de jeu, dont un mode sans fin, un mode arcade et un mode classique. Il existe également des modes multijoueurs en temps réel ainsi que des éléments de personnalisation. Le jeu a connu des premières semaines difficiles et les développeurs ont résolu la plupart des problèmes en suspens. Il faudra encore quelques semaines avant que tout soit résolu, mais c’est aussi un jeu décent maintenant.

Olauncher

Prix: Libre

Olauncher est une nouvelle application de lancement open source. Il tente de minimiser les distractions avec une interface utilisateur propre et exempte de graphiques importuns. L’écran d’accueil est essentiellement une liste d’applications. Vous pouvez appuyer n’importe où dans la ligne pour ouvrir l’application que vous avez. Il est personnalisable en appuyant longuement sur l’écran d’accueil pour modifier la liste des applications ou vous pouvez faire glisser vers le haut pour voir toutes les applications. Il n’y a pas de support pour les icônes personnalisées car le lanceur n’utilise pas du tout d’icônes. En fait, il n’y a pas beaucoup de personnalisation du tout et c’est surtout intentionnel. C’est un lanceur propre avec presque aucun encombrement qui correspond mieux à une niche que la plupart des autres dans sa catégorie. C’est également entièrement gratuit sans publicité.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

A3: toujours vivant

Prix: Libre de jouer

A3: Still Alive est un RPG multijoueur en monde ouvert. Il a la gamme habituelle d’éléments MMORPG, y compris des tonnes de quêtes, quelques classes différentes avec lesquelles jouer et des graphismes relativement décents. De plus, le jeu propose d’énormes batailles 100 contre 100 ainsi qu’un mode bataille royale à 30 joueurs. Le jeu a reçu des critiques initialement négatives en raison de son système de combat automatique et des problèmes de décalage de la première semaine, mais les problèmes de décalage sont plus ou moins résolus pour la plupart des joueurs. Celui-ci devrait finir par être assez populaire au fil du temps.

Merci pour la lecture! Vérifiez-les également:

Si nous avons manqué des nouvelles ou des versions de grandes applications ou jeux Android, parlez-nous-en dans les commentaires!