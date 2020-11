Wow, Jurassic World: Dominion a déjà remporté un prix avant sa sortie

Au Royaume-Uni cette semaine, les Prix de l’innovation de la Production Guild of Great Britain (PGGB) 2020 ont été organisés pour féliciter ceux qui travaillent dans les coulisses du cinéma et de la télévision. Monde jurassique: Dominion a été le premier grand film de studio à se remettre au travail cette année suite aux fermetures provoquées par la pandémie. Par conséquent, la production a remporté le PGGB Innovation Award pour ses principales contributions à la création de protocoles de sécurité et pour son travail avec une énorme équipe de travailleurs dans le pays britannique avec son ensemble de circonstances malheureuses. Samantha Perahia, responsable de la production pour le Royaume-Uni à la British Film Commission, a déclaré ceci: