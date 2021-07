Le maquillage vegan, une alternative aux cosmétiques traditionnels

De plus en plus de personnes commencent à utiliser des produits naturels ne contenant pas d’éléments chimiques, dérivés d’origine animale et non testés sur les animaux. Ce dernier facteur est connu sous le nom de « Cruelty Free » (sans cruauté), ou ce qui est la même chose, des produits sans cruauté envers les animaux.

Une tendance à la hausse qui est venue à l’industrie cosmétique pour rester. Compte tenu de l’impact et de la force que prennent les produits respectueux de l’environnement, de plus en plus de marques décident de lancer des produits naturels, labellisés “végétalien”, “biologique”, “écologique” ou alors “cruelty free”, à la recherche d’une place dans le marché vegan.

Un maquillage de plus en plus accessible et économique qui permet de se les procurer facilement pour un prix adapté à tous les budgets.

Mais, est-ce qu’un produit vegan implique qu’il est cruelty free ?

Au moment où une personne est incitée à utiliser des produits dont la composition n’est pas d’origine animale, c’est alors qu’une série de doutes commencent à surgir. Certaines personnes qui achètent des cosmétiques vegan ne savent pas que le maquillage acheté a été testé sur les animaux.

On parle de produit vegan lorsque l’article ne contient aucun ingrédient d’origine animale ou dérivé. Pour sa part, un produit cruelty free, également connu sous le nom de « sans cruauté », implique les deux sur l’article final car tous ses composants ne peuvent pas avoir été testés sur des animaux. C’est-à-dire qu’un produit de maquillage peut être vegan, mais avoir été testé sur des animaux, un aspect qui peut être inconnu de beaucoup.

Concernant les implications de l’application de ce type de produit sur la peau, il est important de garder à l’esprit que ce type de maquillage est hypoallergénique, c’est-à-dire qu’il ne provoque pas d’allergies ou de réactions cutanées. Comme il s’agit d’un produit naturel, il ne contient pas d’éléments chimiques, de parfums ou de colorants pouvant provoquer des effets secondaires sur la peau. Un facteur important à prendre en compte par ceux qui ont tendance à avoir des réactions cutanées ou à un certain type d’allergie.

Une alternative au maquillage traditionnel, avec de grands avantages pour l’environnement et pour la peau, qui gagne en force parmi les marques de cosmétiques en raison des implications de son utilisation.

Et vous, lorsque vous faites vos achats de cosmétiques, faites-vous partie de ceux qui font attention à sa composition ?