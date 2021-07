Ben Affleck : ce rôle au cinéma qu’il regrette vraiment d’avoir joué

Il y a beaucoup d’acteurs hollywoodiens qui gravissent les échelons et deviennent certains des meilleurs interprètes du showbiz. C’est le cas de Ben Affleck, qui a joué dans des films acclamés par la critique comme “Argo”, “Good Will Hunting”, “Gone Girl” et “Justice League”, entre autres. Le Californien n’est pas seulement un acteur, mais aussi un producteur, un scénariste et un réalisateur – bref, un homme à tout faire.

Ben Affleck a fait ses premiers pas dans le métier lorsqu’il a obtenu le rôle de Tommy dans le film The Dark End of the Street de 1981. Au début de sa carrière, Ben Affleck a joué de petits rôles dans des séries télévisées telles que ABC Afterschool Specials, The Second Voyage of the Mimi et Buffy contre les vampires, avant de faire ses débuts au cinéma dans Génération rebelle en 1993. Il a ensuite consolidé son statut de poids lourd d’Hollywood en jouant dans Will Hunting en 1997, puis dans Armageddon un an plus tard.

Maintenant que Ben Affleck est un pilier du showbiz depuis quatre décennies, il a accumulé près de 80 crédits d’acteur. En plus d’avoir reçu des Oscars et des Golden Globes pour Will Hunting et Argo, il a également été nommé pour trois Emmys, ainsi que d’innombrables autres récompenses. Mais pour Ben Affleck, il n’y a pas toujours eu que des paillettes et du glamour, puisqu’il a révélé le rôle qu’il regrette dans un film.

Ben Affleck a “tellement” détesté jouer dans ce film de 2003

Ben Affleck a de quoi être fier de sa carrière à Hollywood. Cependant, l’icône du cinéma ne regarde pas tout son travail sous le meilleur jour, notamment son interprétation de l’avocat Matt Murdock dans “Daredevil”. Réfléchissant à son parcours dans l’industrie du divertissement, Ben Affleck a révélé que le film d’action-fantaisie de 2003 est le “seul film que je regrette réellement” d’avoir fait.

“Ça me tue”, a-t-il déclaré à Playboy en 2013. “J’adore cette histoire, ce personnage, [mais] le fait qu’il ait été **** de la façon dont il l’a été reste en moi”. En parlant de son travail dans le film Marvel, l’ancien de “Justice League” a souligné que son rôle dans “Daredevil” a peut-être été “une partie de la motivation pour faire “Batman”.”

Ben Affleck s’est fait l’écho d’un sentiment similaire à propos de “Daredevil” – qui mettait également en vedette Jennifer Garner dans le rôle d’Elektra, Colin Farrell dans celui de Bullseye, Michael Clarke Duncan dans celui de Kingpin, Ellen Pompeo dans celui de Karen Page, et bien d’autres – lors d’une apparition sur TimeTalks en 2016.

“Une partie du problème était que je voulais pour une fois obtenir un de ces films et le faire correctement – faire une bonne version. Je déteste tellement ‘Daredevil’ “, a-t-il déclaré. “La série Netflix fait des choses vraiment cool”, a poursuivi Affleck. “J’ai l’impression que c’est ce que nous pouvions faire avec ce personnage, et que nous n’avons jamais réussi à le faire correctement.”

Daredevil Bande annonce vf

Lire cette vidéo sur YouTube

Si vous avez envie de voir Ben Affleck dans le rôle qu’il a le plus détesté joué, Daredevil est dispo en streaming sur Amazon Prime Video.