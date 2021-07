Grey’s Anatomy : pourquoi Patrick Dempsey et Isaiah Washington se sont battus sur le plateau ?

in

L’une des plus grandes séries complètes telles que Grey’s Anatomy, ne peut pas être sans problèmes. C’est le genre de production ou des centaines d’acteurs se produisent dans les dizaines de saisons. Patrick Dempsey et Isaiah Washington en faisaient partie, mais leur relation n’était pas bonne.

Depuis sa sortie sur ABC en 2005, Grey’s Anatomy est devenu l’une des séries les plus anciennes et les plus populaires de l’histoire de la télévision. La série est entrée dans l’histoire.

Grey’s Anatomy : Patrick Dempsey et Isaiah Washington ne s’entendaient pas

L’inimitié entre Katherine Heigl et Shonda Rhimes était apprivoisée par rapport à celle de Patrick Demsey et Isaiah Washington, qui ne s’entendent vraiment pas dans la vraie vie.

Patrick Dempsey et Isaiah Washington ont peut-être charmé des femmes comme Derek McDreamy Shepherd et Preston Burke dans Grey’s Anatomy, mais ils ne s’aimaient pas dans la vraie vie et se sont même battus sur le plateau, créant ce qu’Ellen Pompeo a dit être “un environnement toxique” dans le premiers jours du programme.

En 2006, Dempsey et Washington auraient eu des bagarres sur le plateau après qu’une dispute eut éclaté sur les membres de la distribution qui étaient en retard au travail. Washington aurait confronté Dempsey et aurait dit des choses dégoûtantes, qui se sont révélées plus tard être une insulte homophobe contre TR Knight, qui a joué George O’Malley dans Grey’s Anatomy.

Grey’s Anatomy : Patrick Dempsey et Isaiah Washington ensemble dans l’un des épisodes de la série

À l’époque, Washington a catégoriquement nié avoir utilisé une insulte, mais le mal avait déjà été fait et il a été retiré de la série dans la saison 3. Dempsey est resté dans la série jusqu’à ce que son personnage soit tué dans la saison 11 (bien qu’il soit récemment revenu en tant qu’invité / protagoniste de la saison 17).

Malgré le temps écoulé depuis leur combat sur le plateau, Washington semblait contrarié par la façon dont les médias le caractérisaient et a évoqué sa querelle avec Grey sur Twitter en novembre 2020. Il a tagué Katherine Heigl dans un tweet après qu’elle l’ait publiquement embarrassé en insultant TR Knight en 2007. Bien que Isaiah Washington n’ait pas mentionné Patrick Dempsey dans ses tweets, les fans de la série savent très bien ce qui s’est passé entre eux.