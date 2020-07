«Le Grand Prix d’été» est de retour avec une spéciale dirigée par Ramón García

« Ce que vous aimez le plus, c’est ici. C’est le ‘Grand Prix’, le programme grand-père et enfant. » Pendant une décennie, de 1995 à 2005, cette chanson est devenue célèbre dans toutes les maisons espagnoles, qui ont apprécié la confrontation de deux villes à travers des tests amusants comme « Los bolos », « La patata caliente » ou « Los troncos locos » » Maintenant, les fans du «Grand Prix» célèbrent le retour du programme, au moins, avec une spéciale pour YouTube.

Ramón García, présentateur du «Grand Prix»

Le vendredi 17 juin, à partir de 21h30, Ramón García présentera un programme spécial non publié 25e anniversaire. Une citation pour les fans de trois générations sera diffusée sur la chaîne YouTube du « Grand Prix officiel de l’été ». La spéciale coïncide avec l’anniversaire de la première du format, qui a été diffusée à la télévision espagnole le 17 juillet 1995. Depuis lors et jusqu’en 2005, Ramón García a dirigé un total de 125 galas.

Après une interruption de deux ans, le concours a été transféré à FORTA pour une diffusion sur Telemadrid et Canal 9 (Communauté valencienne), qui ont ensuite été rejoints par Castilla-La Mancha TV, IB3, 7 Región de Murcia et Canal Extremadura. En 2007, Bertín Osborne était son présentateur avec Cristina Urgel, qui en 2008 a été remplacée par la chanteuse Natalia Rodríguez, lors de sa diffusion par Canal Sur en Andalousie.

Adaptations internationales

Le programme a connu un tel succès que internationalement adapté à des pays comme l’Argentine, la France ou le Portugal. TVE a publié une autre version en 1998, «El Peque Prix», à laquelle différentes écoles espagnoles ont participé. Vingt élèves entre 8 et 14 ans, plus trois enseignants et le directeur du centre, ont osé les tests de la célèbre génisse de 1998 à 2000.