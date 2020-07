Gamer Girl est un jeu FMV sur la vie d’un streamer

Allez, il est temps de reconnaître. Qui ne veut pas être une Gamer Girl? Si la bande-annonce ci-dessus est quelque chose à passer, vous pouvez vous asseoir dans l’une de ces chaises de jeu confortables toute la journée, vous faire jeter de l’argent par des hommes assis seuls dans leur sous-sol et jouer occasionnellement à un jeu ou deux sur un site qui n’est certainement pas ‘t Twitch. Cela ressemble au genre de vie que nous voulons mener, mais qu’en est-il du rôle d’un modérateur de chat? C’est la position dans laquelle vous vous trouvez dans la dernière expérience FMV de Wales Interactive. Gamer Girl arrive sur PlayStation 4 en septembre.

Adoptez le rôle de modérateur pour la streameuse montante ‘Abicake99’, qui est de retour en ligne après la mystérieuse disparition de son amie Becky. Avec une narration multi-branches et une simulation de chat en temps réel, votre rôle de modérateur est de contrôler le flux, d’augmenter les pouvoirs du mod, de guider les choix d’Abi et de découvrir la menace à laquelle elle est confrontée par un prédateur anonyme qui se cache dans le chat du flux.

Le casting de Gamer Girl a improvisé chaque élément du script du jeu, ce qui vous oblige à faire deux choses différentes. Vous devrez surveiller le chat tout en envoyant des SMS à Abi en même temps. Vous pouvez interdire les trolls, féliciter les commentaires pour leur bon comportement, aider à augmenter la visibilité d’Abicake99 et même débloquer des mods plus puissants. On dit que Gamer Girl propose plusieurs parcours d’histoire avec des centaines de choix et de décisions à prendre en cours de route.

Allez-vous vous inscrire pour une tranche de vie en tant que Gamer Girl? Faites tomber le marteau-piqueur dans les commentaires ci-dessous.