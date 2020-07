LG Fortune 3 : un petit smartphone pas cher

HAMSWAN Casques de Réalité Virtuelle, VR Lunettes 3D VR pour 3D Jeux et Films Compatibles avec iPhone, Samsung et Autres Smartphone (4,7 à 6,0 Pouces)

【Cinéma 3D Privé】 Conçues des lentilles haute qualité, HAMSWAN lunettes 3D VR vous emmèneront dans un nouveau monde, vous profiterez de jeux 3D éclatants, de vidéos amusantes et de voyages incroyables. Une vue panoramique et un angle de vision large compris entre 90 et 110 degrés ne limiteront jamais votre vision. Le monde entier s'étend devant vous 【Compatibilité Étendue】 HAMSWAN casque virtuel est compatible avec des différents modèles de téléphones dont les diagonales d'écrans sont de 4,7 à 6 pouces, tels que les Samsung Galaxy Note 9/ 8/ 7/ 6/ 5, Galaxy S10/ S9/ S8 Plus/ S8/ S7 Edge, iPhone XS/ X/ 8 Plus/ 8s/ 8/ 7/ 6s/ 6 Plus, LG, Moto, Huawei, Nexus, Nokia, HTC, MOTO etc 【Confortable et Facile à Régler la Distance】 La Distance de la Pupille et l'Objet Réglable peuvent être ajustées pour offrir la meilleure expérience d'immersion 3D VR. Vous vous sentez comme si vous regardez un grand écran de 1050 pouces sur une distance de 3 m avec un angle visuel compris entre 90 et 100 degrés, et puis sous 500 degrés de la myopie, pas besoin de porter des lunettes. Pour la myopie forte, vous pourriez aussi porter des lunettes pendant l'utilisation 【Conception Confortable】 Il adopte ABS et lentille en résine optique asphérique 42mm. Le port sur la tête n'aura aucun sens du poids 【Note Importante】 Pour une utilisation optimale, ne pas obstruer l'intérieur du casque pendant son utilisation, et le recouvrir après utilisation afin que celui ci ne prenne pas la poussière. La rondelle est amovible pour nettoyer. 12 mois de garantie et 30 jours de retour ou d'échange illimités