Le FC Bayern Munich sans Robert Lewandowski contre le 1. FC Cologne?

Le char d’assaut BVB Erling Haaland marque son 12e but en CL contre le Zenit. Dans le 10e match! Personne n’a jamais été aussi rapide. Nous avons comparé le Norvégien au top 10 de la liste des meilleurs buteurs de tous les temps.

Le 28 octobre 2020, Erling Haaland a marqué le but de la victoire 2-0 de Dortmund contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Pour le Norvégien, c’est le 12e but du 10e match de la catégorie reine. Il l’a fait à l’âge de 20 ans et trois mois.