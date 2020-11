Les loups partagent la tête de l’EPL après avoir battu Crystal Palace 2-0 – Football

in

Wolverhampton a gagné une part de l’avance de la Premier League anglaise après avoir battu Crystal Palace 2-0.

Le premier but du défenseur adolescent Rayan Ait-Nouri pour les Wolves et l’autre effort de Daniel Podence en première mi-temps a souligné leur performance la plus complète en championnat.

Les loups occupent la troisième place, à égalité de points avec Everton et Liverpool, dans leur meilleur départ vers un haut vol depuis 1979.

Palace a eu un penalty correctement renversé par VAR, et une frappe de Michy Batshuayi a été refusée pour hors-jeu, mais ils ont été bien battus, et Luka Milivojevic a été limogé à quatre minutes de la fin pour un tacle sur Joao Moutinho après la revue vidéo de l’arbitre Martin Atkinson.

Wilfried Zaha a eu du mal à avoir un impact car Palace a raté sa propre chance de faire sa marque parmi les rythmeurs.

Ait-Nouri, qui a rejoint Angers cet été, a marqué sur le centre de Cheik Kouyate avec un premier entraînement à la 18e minute.

Podence a terminé le centre de Pedro Neto au deuxième poteau en 27e.

