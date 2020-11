GWS correspond à l’offre monstre de Geelong à Jeremy Cameron

Goodyear Pneu Goodyear Cargo Vector 2 225/70 R15 112 R - Camionnette été

Le pneu Cargo Vector 2 de Goodyear 225/70 R15 112 R correspond aux camionnettes et utilitaires légers. Il possède un profil asymétrique qui permet une excellente tenue de route toute l'année et par tous temps. .Il est très performant en hiver et offre une très bonne résistance à l'aquaplaning, grâce à des