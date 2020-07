Le FC Bayern et le Borussia Mönchengladbach veulent probablement emprunter des talents du Barca

PUMA Short Borussia Mönchengladbach Replica pour Homme, Noir, Taille M, Vêtements

Black - Ce short de foot du Borussia Mönchengladbach doté de la technologie dryCELL et d'éléments en mesh vous gardera bien au frais et au sec lors de vos matchs. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES dryCELL : technologie PUMA pour un transport de l'humidité vers l'extérieur et un confort bien au sec DETAILS - Forme normale