Voici le classement de 2020 LPL Summer Split

Le Summer Split 2020 LPL est enfin de retour. Les matchs se poursuivront dans un format hors ligne sans public en direct pour protéger les joueurs et le personnel d’une exposition potentielle au coronavirus.

Un total de 17 League of Legends les équipes s’affronteront en un seul tournoi à la ronde sur 10 semaines. Les huit meilleures équipes passeront aux éliminatoires. Tous les matchs sont les meilleurs des trois séries pendant la saison régulière et les séries éliminatoires, à l’exception du dernier match des séries éliminatoires, qui est un meilleur des cinq. Cela signifie que gagner chaque match est crucial car cela augmente le nombre de points d’une équipe, même si elle ne gagne pas le match global.

Toute la ligue est rempli de vétérans et de recrues. Les anciens champions du monde Invictus Gaming et FunPlus Phoenix cherchent à retrouver leur gloire, tandis que JDG et TOP Esports tenteront de se faire un nom.

Voici le classement du 2020 LPL Summer Split après huit semaines de jeu.

Rang

Nom de l’équipe

Séries

Jeux

Points

1 JD Gaming 11-2 23-9 +14 2 Top Esports 11-3 23-13 +10 3 Invictus Gaming 10-2 21-6 +15 4 Suning 9-3 19-12 +7 5 Victory Five 8-4 20 -11 +9 6 Team WE 8-4 19-13 +6 7 LGD Gaming 8-4 17-13 +4 8 FunPlus Phoenix 7-6 17-16 +1 9 Vici Gaming 6-6 14-17-3 10 Royal Ne jamais abandonner 5-7 15-16 -1 11 Bilibili Gaming 4-8 12-18 -6 11 EDward Gaming 4-8 12-18 -6 13 Rogue Warriors 4-8 11-17-6 14 eStar 3-9 12 -19-7 14 Oh My God 3-9 12-19 -7 16 LNG Esports 2-10 7-21 -14 17 Dominus Esports 1-11 6-222 -16

Le classement sera mis à jour tout au long de la répartition sur une base hebdomadaire.

