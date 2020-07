L’abbaye de Westminster va réduire de 20% son personnel alors que la crise des touristes porte un coup dur aux finances

L’abbaye de Westminster devrait licencier environ 20% de son personnel après que la crise du coronavirus a porté un « coup bouleversant » de 12 millions de livres sterling à ses finances.Le monument emblématique, qui date de 960 après JC, collecte plus de 90% de ses revenus grâce à les droits d’entrée des visiteurs – qui ont séché à zéro pendant le verrouillage.Il a fermé ses portes le 20 mars et n’a commencé à rouvrir pour des visites touristiques limitées que le 11 juillet, loin du pot de miel qu’il devient habituellement pendant les mois d’été. noiseBosses a entamé un processus de consultation de six semaines avec le personnel de l’Abbey 360 dans le cadre d’un programme de restructuration, avec des licenciements prévus à l’automne, a déclaré une porte-parole à i.Westminster Abbey est généralement très animée pendant les mois d’été avec les touristes (Photo: PA) Le doyen de l’abbaye de Westminster, le très révérend Dr David Hoyle, a déclaré que les réserves financières de l’abbaye seraient épuisées d’un tiers à partir de septembre et continueraient de baisser, avec une perte «époustouflante» comprise entre 9 millions de livres et 12 millions de livres sterling sont également attendus l’année prochaine.Le nombre de visiteurs ne devrait pas revenir aux niveaux d’avant la pandémie avant cinq ans. Lire la suite Les églises accueillent de nouveau les paroissiens pour les offices du dimanche alors que les restrictions s’atténuent «Il y a un réel besoin ici», a-t-il déclaré à la BBC, mettant en garde contre un «coup fracassant» dans les coffres de l’abbaye. «Nous sommes vulnérables et nous devenons plus vulnérables». il a dit. «Nous négocions l’un des plus grands défis pour frapper l’abbaye ces derniers temps.» L’abbaye est sur le point de licencier son personnel alors qu’elle se débat pendant la crise du coronavirus (Photo: PA) Une porte-parole de l’abbaye de Westminster a déclaré qu’il en faudrait «beaucoup mois »pour que le nombre de visiteurs revienne à 1 000 personnes par jour avant la pandémie – soit 1,34 million l’an dernier seulement. Elle a déclaré:« Il est déjà clair que nous aurons subi une perte importante d’ici la fin de l’année. Désormais, nous n’avons d’autre choix que d’aligner nos dépenses sur un niveau de revenus sensiblement réduit dans un avenir prévisible. »« L’Abbaye est avant tout une communauté. Il est regrettable que nous devions prendre ces mesures », a-t-elle ajouté. En raison de son statut de Royal Peculiar, l’abbaye de Westminster ne compte pas comme l’une des 42 cathédrales de l’Église d’Angleterre, mais appartient directement au monarque. Il est financé par les commissaires de l’Église. Églises en difficulté L’abbaye a déjà annoncé son intention de supprimer les services réguliers du dimanche à St Margaret, une église médiévale sur la place du Parlement. La chorale professionnelle de St Margaret’s sera dissoute et les fidèles seront invités à fusionner avec la congrégation de l’abbaye.L’abbaye de Westminster date de 960 après JC (Photo: Leon Neal / Getty Images) Alors que l’abbaye tire la majeure partie de ses revenus du tourisme, de nombreux endroits L’association des cathédrales anglaises, qui représente l’abbaye de Westminster et l’écurie de cathédrales du CofE, a averti que des suppressions d’emplois frapperaient les églises du pays lorsque le programme de maintien de l’emploi du gouvernement terminé en octobre. En savoir plus Le Royal Albert Hall fera faillite à son 150e anniversaire l’année prochaine sans aide urgente en raison de la fermeture du verrouillage Le gouvernement a promis 750 millions de livres sterling en soutien aux organisations bénévoles, communautaires et d’entreprises sociales. Un porte-parole du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux a déclaré: «Nous comprenons la difficulté que le verrouillage a causé aux croyants, c’est pourquoi nous avons travaillé en partenariat avec des chefs religieux pour permettre une réouverture progressive et sûre des lieux de culte.»

