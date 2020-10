L’attaquant du BVB Erling Haaland établit un record avec un douzième but dans la catégorie reine

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a établi un nouveau record en Ligue des champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg (les temps forts dans la vidéo). À sa dixième participation dans la catégorie reine, le joueur de 20 ans a marqué son douzième but. Un tel rendement n’avait jamais été vu auparavant dans l’histoire de la compétition.

Le précédent record du plus grand nombre de buts après dix matchs était détenu par Simone Inzaghi, Sadio Mane et Harry Kane, chacun avec neuf diplômes réussis. A titre de comparaison: Cristiano Ronaldo avait besoin d’un total de 47 matchs pour douze buts, même Lionel Messi n’a atteint cette valeur qu’après 25 matchs.

Contre les champions de Russie en titre, le Borussia Dortmund a dû attendre la phase finale pour le rachat 1-0. Jadon Sancho a donné l’avantage au BVB avec un penalty (78e), avant que Haaland ne marque le score final (90e + 1).

Erling Haaland: « C’est une victoire importante »

« Nous avions beaucoup le ballon et devions jouer au football vite. Nous savions que nous avions nos chances. Nous devions être patients. Le Zenit est une bonne équipe et a bien joué. C’est une victoire importante », a déclaré Haaland après l’événement. Rencontre sur Ciel-Microphone.

En raison du match nul entre le Club Bruges et la Lazio Rom (1: 1), BVB s’est replié en tête du groupe. L’équipe de Bundesliga elle-même est défiée en Belgique mercredi et compte sur trois points dans la course pour les huitièmes de finale.