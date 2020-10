Spécifications du Samsung Galaxy F41 – PhoneArena

La description

Les spécifications du Samsung Galaxy F41 incluent un écran de 6,4 pouces, un processeur Exynos 9611 avec 6 Go de RAM et un stockage de 64 Go / 128 Go et une batterie de 6000 mAh. Il y a une triple caméra avec un capteur principal de 64MP à l’arrière, tandis qu’un selfie de 32MP est présenté à l’avant. Le téléphone exécute Android 10 hors de la boîte. Le Samsung Galaxy F41 est disponible en Inde.