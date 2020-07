L’attaquant de Xabier Fortes à José Manuel Soto après ses accusations de parti pris

La controverse entre Iván Espinosa de los Monteros et le journaliste Antonio Papell continue de s’exprimer. Le mardi 14 juillet, Un porte-parole de VOX a profité de son discours lors de « petits déjeuners TVE » pour recommander à Papell de rendre visite au « psychiatre »« pour avoir qualifié le PNV de parti » raisonnable et modéré « . Le journaliste a assuré qu’il mettrait » l’insulte « entre les mains de son avocat.

Xabier Fortes et José Manuel Soto

Xabier Fortes, présentateur de l’espace matinal de La 1, a arbitré la conversation pour censurer les formes du représentant VOX et essayer de se calmer, mais il a fini par porter des bâtons de toutes sortes et de l’idéologie. « Un politicien en direct envoie un psychiatre chez mon collaborateur de programme. J’ai bouleversé son intervention jusqu’à trois fois, puis je donne au délinquant le droit de répondre. Les utilisateurs de Twitter à droite me reprochent d’intervenir et à gauche de ne pas le faire. C’est ainsi que les choses sont « déplorait le galicien sur les réseaux sociaux.

Le commentaire de Fortes a provoqué la réponse de José Manuel Soto via Twitter. « La difficile mission de paraître impartial lorsque votre travail dépend de ne pas être … », a expliqué le chanteur. Le journaliste de TVE a répondu brusquement, mais avec ironie: « La difficile mission d’apparaître comme un artiste … »Il a répondu, accompagnant son message de trois smileys de rire.

« Tu as essayé de me diffamer »

Le pique virtuel ne s’est pas arrêté là. José Manuel Soto a accusé Fortes de « vivre d’une position publique dont d’autres collègues ont été licenciés pour ne pas se plier aux impositions idéologiques »« Nous cherchons chacun la vie comme nous le pouvons, je vais au moins gratuitement (…) TVE a toujours été la télévision de tout le monde et jouissait d’un prestige international, maintenant c’est la télévision du gouvernement », a déclaré l’Andalou. que Fortes a répondu: « Sans me connaître du tout, vous avez essayé de me diffamer professionnellement et éthiquement. Je n’ai essayé que de répondre ironiquement à vos disqualifications « , écrit-il avant de souhaiter » bonne chance « au sévillan.